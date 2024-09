Você se sente seguro? 5 pontos essenciais para ter segurança em um relacionamento

A fim de sentir-se seguro em um relacionamento amoroso, é importante se questionar sobre alguns pontos no dia a dia. Afinal, estar com um parceiro se trata de uma escolha e, por esse lado, ninguém deseja um contexto ruim.

Além de leve e vantajoso, estar com a pessoa amada necessita ser, sobretudo, seguro. Se estar com alguém não te faz bem, é importante refletir sobre as possíveis causas dessa situação. Existe amor de verdade? Qual peça está fora de seu devido lugar?

Se não houver aceitação, amor, respeito, carinho e segurança, pode-se equiparar o contexto com um atestado de falta de amor-próprio. Neste caso, a vítima assume um lugar de aceitar qualquer tipo de situação, independente se a machuque. Para sair de tal situação, é importante contar com uma rede de apoio.

Sendo você mesmo à vista do outro

De acordo com o terapeuta Robert Taibbi ao portal Psychology Today, a falta de segurança nos relacionamentos pode ser algo a retornar negativamente contra quem está nesse contexto.

“Sentir-se seguro nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos íntimos, é essencial. Se você não se sente seguro e está sempre pisando em ovos, não apenas você está sempre ansioso, mas isso pode voltar para você - você periodicamente fica ressentido e explode - ou você adota o papel de mártir e eventualmente se esgota”, explica o especialista.

“Mais importante ainda, você nunca consegue o que realmente precisa - nunca tem um lugar onde possa ser você mesmo, desista da ansiedade ou das máscaras que usa e se incline para um relacionamento onde se sinta cuidado, amado e aceito”, continua.

5 pontos essenciais para ter segurança em um relacionamento

Avalie seu contexto e reflita sobre como sua dinâmica com o parceiro tem sido conduzida. Desta forma, será menos complicado dar os próximos passos para preservar sua felicidade.