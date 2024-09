De fato, existem inúmeros tipos de perfumes com aromas especiais para cada tipo de ocasião. A fim de andar em tendência e se atualizar dos melhores tipos de fragrância, há opções que mulheres cheirosas jamais devem abrir mão!

ANÚNCIO

A youtuber Thais Pimentel realizou um shorts no YouTube, revelando os quatro tipos de perfumes frutados para se apaixonar!

Abaixo você confere a lista e suas respectivas notas:

Meu Primeiro Humor - Natura

4 perfumes frutados que toda mulher perfumada deveria terr (Reprodução/Divulgação)

O Humor 1 da Natura é um perfume frutado lançado em 2006. Desenvolvido por Klara Ravat e Verônica Kato, as notas de topo são: Pera, Cítricos e Cassis. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Jasmim e Castanha-do-Pará. As notas de fundo são: Sândalo, Almíscar e Âmbar.

Essencial Exclusivo - Natura

4 perfumes frutados que toda mulher perfumada deveria ter (Reprodução/Divulgação)

O Essencial Exclusivo de Natura é um perfume oriental floral feminino, tendência lançada em 2010. O perfumista responsável pela assinatura da fragrância é Marion Costero. As notas de topo são: Notas Frutadas, Mandarina e Laranja. As notas de coração são: Magnólia, Frésia e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Leia mais:

Floratta Flores Secretas - O Boticário

4 perfumes frutados que toda mulher perfumada deveria ter (Reprodução/Divulgação)

O Floratta Flores Secretas de O Boticário é um perfume floral frutado feminino, tendência lançada no ano de 2017. As notas de topo são: Figo, Toranja, Laranja e Maçã Vermelha. As notas de coração são: Frésia, Madeira de Cashmere, Flor de figueira, Cedro e Nympheal™. As notas de fundo são: Framboesa, Pêssego, Almíscar e Âmbar.

ANÚNCIO

Água Intensa Cereja & Benjoim de Mahogany

4 perfumes frutados que toda mulher perfumada deveria ter (Reprodução/Divulgação)

A fragrância Água Intensa Cereja & Benjoim de Mahogany é um perfume aromático frutado feminino, uma das tendências mais atuais lançada em 2024. As notas de topo são: Framboesa, Cereja, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Rosa, Frésia e Pimenta Preta. As notas de fundo são: Benjoim, Caramelo, Cedro e Madeira de Âmbar.

As notas de cada fragrância são extraídas do portal Fragrântica!