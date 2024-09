Quem é apaixonado por perfumes sabe que, apesar das diversas fragrâncias agradáveis, existem certos momentos para utilizar certos tipos de aromas sob a pele. Quando se está tentando chamar atenção da pessoa admirada, existe a preocupação em não errar.

Mas não se preocupe! Há alternativas para se manter cheirosa e agradar o crush sem dizer uma única palavra!

Saber escolher uma essência e quando usá-la é primordial. O importante é acompanhar este artigo, a fim de descobrir qual é a melhor opção para sua pele enquanto estiver na presença da pessoa que você gosta.

Separamos três perfumes apaixonantes e acessíveis da AVON que toda mulher deveria ter para impressionar o crush. Além disso, são fragrâncias com ótima fixação na pele e bom desempenho em sua durabilidade.

Abaixo você confere os perfumes da AVON, com base em um vídeo do canal Julia Ferreira, e as notas de cada um:

Surreal Magic

Estes são os 3 perfumes da AVON para fazer o crush se apaixonar (Reprodução)

Surreal Magic é uma fragrância lançada em 2021. As notas de topo são: Flor de Amêndoa, NaturalCalm. e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim Sambac, Tuberosa e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Attraction Desire

Estes são os 3 perfumes da AVON para fazer o crush se apaixonar (Reprodução)

Attraction Desire For Her de Avon é um perfume lançado em 2021. O perfumista que assina esta fragrância é Gabriela Chelariu. As notas de topo são: Cereja, Açafrão e Mandarina. As notas de coração são: Íris, Jasmin Sambac e Lírio. As notas de fundo são: Âmbar, Bálsamo-de-Tolu e Sândalo.

Far Away Rebel

Estes são os 3 perfumes da AVON para fazer o crush se apaixonar (Reprodução)

Far Away Rebel é uma essência lançada em 2018. As notas de topo são: Chantilly, Groselha Preta, Frutas Vermelhas e Ameixa Seca. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Baunilha de Madagascar e Jasmim Sambac. As notas de fundo são: Chocolate, Caramelo, Sal, Patchouli e Ambertonic.

As notas de cada perfume foram extraídas do site Fragrântica!