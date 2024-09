3 perfumes masculinos para fazer sucesso onde passar; saiba exalar elegância

Com o intuito de exalar presença e se manifestar mais elegante, os homens podem apostar em perfumes que abarcam determinadas fragrâncias. Contudo, é importante saber como utilizar certos tipos de aromas para não causar impressões erradas.

Mesmo havendo a dificuldade em selecionar a opção ideal, existem diversas alternativas certeiras espalhadas por aí. A fim de te ajudar na seleção, separamos três perfumes que te passam impressão de poder e presença. As fragrâncias também são ótimas para fixar na pele.

Abaixo você confere as opções recomendadas pelo canal Junior Barreiros no YouTube, além das notas de cada perfume:

Polo Sport de Ralph Lauren

Lançado em 1994, o Polo Sport de Ralph Lauren é assinado por Harry Fremont. As notas de topo são: Aldeídos, Hortelã, Lavanda, Bergamota, Mandarina, Limão, Artemísia e Néroli. As notas de coração são: Alga Marinha, Gengibre, Gerânio, Jasmim, Cyclamen, Pau-Rosa e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Cedro, Madeira Guaiac e Âmbar.

Versace Pour Homme de Versace

Lançado em 2008, o Versace Pour Homme de Versace é um perfume assinado por Alberto Morillas. As notas de topo são: Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são: Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio. As notas de fundo são: Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

Eros de Versace

Lançado em 2012, o Eros de Versace é um perfume masculino assinado por Aurélien Guichard. As notas de topo são: Hortelã, Maçã Verde e Limão. As notas de coração são: Fava Tonka, Ambroxan e Gerânio. As notas de fundo são: Baunilha de Madagascar, Cedro da Virgínia, Cedro Atlas, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Depois deste artigo, será difícil errar sua escolha! As notas de cada fragrância são baseadas no portal Fragrântica.