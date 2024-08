O amarelo mostarda é tendência: 5 peças para todos os tipos de corpo que não podem faltar no seu guarda-roupa

(Imagen de Look Studio en Freepik)

O amarelo mostarda é tendência: 5 peças adequadas para todos os corpos que não podem faltar no seu guarda-roupa

As cores terrosas são uma das favoritas para algumas pessoas, evocando a sensação de conforto e conexão com a natureza, bem como a transformação desta. O marrom, terracota, verde oliva e mostarda são os mais tradicionais nesta época do ano.

Durante as passarelas nas Semanas de Moda que aconteceram recentemente, um tom chamou a atenção de todos: mostarda, uma cor que muitas pessoas não se atrevem a usar porque não sabem como combiná-la ou se realmente favorece sua silhueta. No entanto, vamos te contar tudo o que você precisa saber para que, daqui para frente, seja a sua cor favorita.

O que considerar ao usar roupas amarelo mostarda

Se você está achando difícil encontrar um equilíbrio ao usar este tipo de amarelo, aqui estão algumas dicas que você pode seguir para ficar linda e na moda. Combina perfeitamente com tons neutros como bege, marrom, cinza e branco, bem como com cores mais escuras como preto ou azul marinho. Você também pode experimentar combinações com outras cores de outono, como bordô, verde-oliva ou até tons pastel.

Além de favorecer as mulheres com tons de pele quentes, pois complementa seus matizes naturais. No entanto, se você tem um tom de pele mais frio, pode optar por acessórios mostarda ou roupas que não estejam tão próximas do rosto, para evitar que você pareça apagada.

A revista Harper’s Bazaar compartilhou em um artigo algumas opções para aproveitar o mostarda. Para aquelas que são mais ousadas, podem optar por um look total ou ‘misturá-lo com tonalidades marrons e ocres’. Assim como também misturá-lo com suas cores complementares, como azuis, roxos e rosas.

5 peças adequadas para todos os tipos de corpo

Camisas e cardigãs

Estas peças são versáteis e confortáveis para o outono. Um suéter mostarda pode ser combinado com jeans ou saias para um visual casual, mas elegante. Se os suéteres forem justos, vão destacar a cintura, por isso são ideais para todos os tipos de corpo, assim como os cardigãs.

Casacos e jaquetas

Um casaco mostarda pode adicionar um toque de cor aos dias cinzentos de outono. Combine bem com roupas em tons neutros como bege, preto ou cinza.

Calças e saias

As calças mostarda podem ser uma ótima adição ao seu guarda-roupa de outono, especialmente em tecidos como veludo cotelê ou veludo. Você também pode optar por uma saia midi mostarda para um visual mais feminino.

Vestidos

Um vestido mostarda é uma opção perfeita para eventos casuais ou até mesmo para o escritório, dependendo do corte e estilo do vestido.

Cachecóis e acessórios

Se preferir um toque mais sutil, um cachecol mostarda pode dar vida a qualquer conjunto de outono. Você também pode considerar gorros, luvas ou até mesmo bolsas nesta cor.