Confira as previsões para todos os signos do zodíaco neste último dia de Mercúrio retrógrado.

ANÚNCIO

Áries

Pare de pensar no que você deve fazer e dê à sua mente a paz necessária para refletir e então agir para cumprir os objetivos de trabalho. É hora de reconciliação: Você terá uma reunião com sua família para resolver alguns problemas que os separam.

Touro

Não deixe que as diferenças prejudiquem o bom ambiente que você trabalhou duro para criar. Seja paciente, as coisas vão melhorar. Coloque suas energias nesse projeto e você verá que muito em breve colherá esses frutos.

Gêmeos

Evite conflitos com alguém da família. Este é um momento de paz e harmonia entre todos para prejudicá-lo com discussões estéreis. Harmonia e paz não têm preço, então promova-as.

ANÚNCIO

Câncer

Você deixa para trás uma situação que o incomodava muito e com isso terá melhores perspectivas para o futuro. Novos caminhos se abrem para você, mas lembre-se de não confiar em todos que te fazem cara boa, pois atrás deles vão atirar a adaga em você.

Leão

Pare de se questionar sobre a decisão que você tomou de aceitar outra oportunidade de emprego. Sim, será mais stressante para si, mas no final verá os benefícios económicos que isso significará.

Virgem

Você está procurando a solução para um problema de trabalho no local menos adequado, então vista as calças e saia em busca de possibilidades, são muitas para avançar.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Libra

Lembre-se que não é egoísmo, você vem em primeiro lugar do que qualquer outra coisa. No amor, você se sente preso, sente que não está avançando no relacionamento e precisa cortar as coisas.

Escorpião

Você está acima de qualquer crítica e se está dando esses passos é porque tem critérios para fazê-lo. Sua intuição e inteligência são os elementos que o ajudarão a sair com sucesso de qualquer situação.

Sagitário

Não tome nenhuma decisão sem antes conversar com sua família sobre como resolver o problema que tanto te incomoda. A experiência e sabedoria deles o ajudarão a obter mais perspectiva sobre sua situação.

Capricórnio

É um dia muito especial para compartilhar com a família, contar-lhes sobre seus novos projetos e receber deles os melhores conselhos. Encha o seu coração com o amor e o apoio de todos, que o ajudarão a enfrentar os encargos profissionais.

Aquário

Tudo vai melhorar na sua vida se você se esforçar e se deixar guiar pela sua intuição para tomar as decisões certas. Sua mente e seu corpo precisam estar em paz para dar passos importantes.

Peixes

É um dia para relaxar e pensar nas coisas que você não conseguiu organizar na sua vida. Veja o lado bom das experiências negativas pelas quais você passou e o aprendizado que elas te deixam.

Texto com informações do site Nueva Mujer