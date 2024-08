A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta do Enforcado

Uma tranquilidade ou estagnação será rompida a parti de agora. Você pode ser colocado no centro de decisões importantes, inclusive na vida amorosa. Não adianta tentar esquivar, será o momento de fazer a vida se movimentar ou seguir lutando em uma batalha perdida.

Virgem – Carta A Torre

Decisões e transformações que ficam sob o seu controle. Lembre-se de não adiar mais finalizações que precisam acontecer para dar lugar ao novo. Todas as estruturas que estão frágeis tendem a desmoronar mais cedo ou mais tarde.

Libra – Carta A Lua

Tenha mais responsabilidade e consciência em seus prazeres. Saiba ceder aos instintos que convém e identificar aquilo que pode ser bom no momento, mas depois trará dores de cabeça. É importante ponderar e não agir só por impulso.

Escorpião – Carta O Carro

A finalização de projetos e situações acontecerá, o que o ajudará a colher os bons resultados que plantou. É hora de ter mais atenção para dar os toques finais e evitar assim qualquer erro. Mantenha-se sempre elaborando boas estratégias e revisando o que faz mais de uma vez.