A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário - Carta da Morte

O renascimento só pode acontecer após a morte de algo. É importante compreender as finalizações e voltas da vida para poder aproveitar as oportunidades, mesmo quando elas aparecem após dificuldades. Escolhas, encruzilhadas e provas que acontecem para causar evolução.

Capricórnio – Carta O Louco

Chegou a hora de aprender a ter responsabilidade por aquilo que semeia e colhe. Está faltando administração e poder de decidir em sua vida, pois essa bagunça o deixa estancado e com chances de perder oportunidade importantes.

Aquário – A sacerdotisa

Aprender a lidar com as nuances do bem e do mal é fundamental para a sabedoria. Nem tudo acontece de forma extrema e algumas questões são complexas. A intuição e meditação o ajudam a ter uma bússola interna mais efetiva para encontrar as respostas.

Peixes – Carta O Juízo Final

Existem chamados e potenciais nascendo, mas você não tem explorado nada. É a hora de começar a olhar mais para o que deseja fazer na vida, realizando mudanças ou percorrendo novos caminhos sem o medo de ser menor que alguém ou não se destacar o suficiente.