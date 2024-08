A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries– Carta da Sacerdotisa

É hora de amadurecer e refletir com humildade sobre sentimentos ou atitudes que são destrutivas. Assuma o controle das suas ações e entenda como é possível passar por experiencias mais sábias.

Touro – A Lua

Enquanto o mundo muda, ele altera também muitos sentimentos, verdades e direções que devemos tomar. É hora de ser mais realista e aceitar que nem tudo ou todos são positivos para você; aceite evoluções e não se mantenha tão atado ao ego ou aparências.

Gêmeos – Os Amantes

A vida amorosa reverbera com mais força. É hora de viver os prazeres, mas também ficar atento as atitudes ou pessoas que podem se tornar problemas mais tarde. Preserve as relações sinceras e puras, respeitando seu tempo e desenvolvimento.

Câncer – Carta da Torre

Cuidado para não ultrapassar seus próprios limites por medo de que as coisas mudem. O que é apenas aparência não consegue durar uma vida toda intacta. Coloque valores e sentimentos na balança para ir em busca de um caminho novo que é mais compatível com a sua energia.