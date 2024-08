As revelações deste domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste domingo (25) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca: Sabemos que confundimos muitas vezes determinação com teimosia. Insistimos e insistimos em investir em histórias que já sabemos que não vão funcionar, por medo da felicidade. No entanto, é necessário romper com essa barreira.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O tarot de hoje revela: No trabalho, em particular, exponha suas ideias e mostre aos outros toda a sua imensa criatividade.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Equilíbrio é fundamental para o nosso bem-estar e crescimento. Para crescermos como seres humanos, precisamos dar e receber, e não, não basta fazer isso apenas no seio familiar.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Não desista dos seus propósitos, mas daqueles que você sabe que lhe fazem bem. Continue seu trabalho, pois os bons resultados podem estar próximos.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Nesta fase, com todo o seu amor, ponha de lado as aparências, o medo da realidade, a impaciência típica do seu signo e prepare o seu coração para experimentar a verdadeira felicidade, que é interna e não externa.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Ao nos amarmos, aprendemos a respeitar a nós mesmos (algo raro, mas essencial), a cuidar de nós mesmos, a nos mimar e a estender isso aos outros. Ou seja, não somos os únicos beneficiários do nosso amor-próprio.

Com informações do site Selfie PT