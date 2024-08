A superlua de agosto marca o início de um novo ciclo para estes dois signos do zodíaco

A superlua de agosto, que poderá ser vista nesta segunda-feira (19) maior e mais brilhante do que o habitual, marca o início de um novo ciclo para estes dois signos do zodíaco.

Conforme detalhado pelo site La Opinion, após a superlua cheia do Esturjão, Leão e Aquário entram em uma fase de autodescoberta e desenvolvimento pessoal.

Além disso, esse evento coincide com o período de Mercúrio retrógrado. Confira:

Leão

Para o signo de Leão, esta superlua representa o fim de sua temporada e está repleta de drama.

O Sol, regente de Leão, enfrenta a Lua cheia, criando um poderoso jogo de forças que testará relacionamentos e compromissos. A influência de Urano, o planeta do inesperado, acrescenta um elemento de surpresa.

Esta é uma oportunidade de se mostrar de forma mais autêntica e de redefinir a forma como você se apresenta no mundo.

O Sol em Leão está em conjunção com Mercúrio retrógrado, o que pode fazer você questionar sua identidade ou lutar para entender como os outros o veem.

No entanto, a superlua trará tudo à luz, permitindo que você veja seus pontos fortes e fracos com mais clareza.

Aquário

Aquário, este fenômeno tem um impacto ainda mais profundo para você, pois ocorre em seu próprio signo.

A superlua de agosto confronta você com suas inseguranças e desafia a iniciar um processo de evolução pessoal, comenta a astróloga em suas previsões.

Sua zona de conforto está sendo perturbada e embora isso possa ser desconfortável, é um sinal de que você está pronto para crescer.

Ainda de acordo com as informações, como um bom aquário, você é um signo conhecido por sua natureza rebelde e pelo desejo de romper com o status quo.

Com informações do site La Opinión