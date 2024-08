Relacionamento: descubra o que faz as pessoas se sentirem atraídas sexualmente por você

Para manter a química em um relacionamento, a atração física é um dos fatores importantes que dão liga a um casal. No entanto, nem sempre se sabe a causa desse desejo em outra pessoa em relação a você. Se deseja entender, continue lendo este artigo, baseado em informações do portal Psychology Today.

ANÚNCIO

Não é tão simples definir os aspectos geradores de atração sexual. Segundo pesquisadores, isso não está ligado inteiramente na aparência ou na personalidade da pessoa que causa a atração.

É comum que as pessoas sejam atraídas por rostos simétricos, saudáveis e geneticamente compatíveis com o que se espera. No entanto, estudos contidos na fonte mostram que muito disso pode ser determinado tanto pelo cheiro quanto pela visão, de maneiras que a mente não consegue controlar.

Outros pesquisadores constataram que uma poderosa fonte de atração sexual é o conhecimento de que outra pessoa está sexualmente atraída por nós. Basicamente, jogar duro para conseguir, é menos atraente do que muitos imaginam.

Leia mais:

Descubra a causa da atração sexual

A fim de identificar se alguém sente desejo por outra pessoa, há alguns sinais. A linguagem corporal de alguém — inclinar-se, fazer contato visual — é uma pista de atração sexual em potencial, bem como o toque.

Outro detalhe importante: Segundo a pesquisa, é bem provável que alguém se sinta sexualmente atraído por uma pessoa, caso descubra que ela também sente a mesma coisa. Não se esqueça do “fazer jogo duro”, o orgulho pode colocar tudo a perder.

ANÚNCIO

É importante salientar que a excitação não sexual pode ser confundida com a excitação sexual e haver uma confusão de sentimentos.

Por exemplo: quando pessoas em um date atravessam uma ponte assustadora ou andam de montanha-russa juntas, podem confundir seus sentimentos de excitação não sexual com excitação sexual. São coisas diferentes e tudo vai depender do contexto.