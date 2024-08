Relacionamento +40: descubra os 3 poderes do sexo constante na vida de um casal

Relacionamento +40: descubra os 3 poderes do sexo constante na vida de um casalr

Diferente da linha de senso comum, o sexo pode ir muito mais além de um prazer carnal e momentâneo. De fato, é um conhecimento que também faz parte do repertório de pessoas interessadas. Mas você sabia dos três poderes gerados pela relação sexual?

ANÚNCIO

Caso seu relacionamento esteja em declínio, este é o momento certo para experimentar a frequência sexual com o parceiro por meio da criatividade. Se a dupla conta com uma relação saudável, é possível que se identifique com alguns dos pontos trazidos.

Para entender o que as relações íntimas podem causar, continue lendo este artigo baseado em informações do portal Psychology Today.

Leia mais:

1 – Vínculo emocional consistente

Durante as atividades sexuais, você pode sentir o prazer físico do momento, assim como o seu parceiro. E, mesmo quando o sexo acaba, os benefícios ainda continuam.

Realizar atividades sexuais com seu parceiro pode ajudar na consolidação do vínculo emocional do casal, trabalhando positivamente no que ambos sentem um pelo outro.

2 – Chama mais acesa que nunca

O sexo regular trabalha no vínculo emocional de um casal e acaba refletindo na energia erótica que é liberada pelos envolvidos.

ANÚNCIO

E isso não deriva apenas do ato físico. Está ligado com a abertura, transparência e comunicação positiva. A atividade também amadurece a relação do casal.

3 – Maior satisfação por semanas ou meses

De acordo com o Psychology Today, o que acontece depois do sexo também é vital. O resplendor sexual, incluindo abraços e conversas de travesseiro, pode fazer com que o casal se sinta satisfeito por semanas ou meses.

Neste cenário, a relação já ganhou um nível de maturidade e prazer elevado, diferente dos que se preocupam sempre em aprender novas técnicas devido ao declínio sexual.

É importante entender que sexo frequente ou raro não é um problema dentro de um relacionamento. Tudo depende de como o casal conduz a relação.