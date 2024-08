Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Leão – Carta 1 e 13

Nada protege ninguém da traição, mas com ela se aprende a reconhecer e valorizar aqueles que são aliados leais nessa vida. Use sua sabedoria e virtudes para não cair mais em enganos e se apoie em quem é real com você.

Virgem – Cartas 30 e 32

A boa sorte que entra agora em sua vida trará boas coisas para seu lar e relacionamentos. É importante ser positivo e valente diante das mudanças, pois elas chegam para o seu bem. Não se desgaste mais com algumas pessoas.

Libra – Cartas 1 e 28

Ser alguém sábio e integro nem sempre é o que os outros almejam, mas quem carrega essas qualidades pode ter uma coisa poderosa; os aliados e amigos que são verdadeiros e leais. Não subestime nunca seus valores e como eles agem em sua vida.

Escorpião – Cartas 35 e 29

A corda que arrebenta pode trazer a salvação que esperava. Alguns términos e rupturas acontecem para dar lugar a alegria e a comemoração. Aceite que a vitória pode chegar por caminhos diferentes dos quais você imaginava.