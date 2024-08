Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 35 e 29

A corda que arrebenta pode trazer a salvação que esperava. Alguns términos e rupturas acontecem para dar lugar a alegria e a comemoração. Aceite que a vitória pode chegar por caminhos diferentes dos quais você imaginava.

Capricórnio – Cartas 24 e 19

Ser bom é coisa de cada um, mas as pessoas também contaminam umas as outras. É preciso ter atenção com quem pode afetar a sua vida com vício ou teimosia. Seja esperto para valorizar suas virtudes e sabedorias e não desperdiçar com qualquer um.

Aquário – Cartas 12 e 24

Cuidado com gente que abusa da sua confiança e bondade. Algumas pessoas querem tirar as coisas dos outros e não medem esforços para isso. Proteja-se e vá atrás das coisas boas que pode conquistar no presente, deixando o passado de lado.

Peixes – Cartas 28 e 16

Hora de celebrar a vida ao lado das pessoas que valem a pena e são leais em sua vida. Se houve problema, a vitória chega em sua vida e trará não só a paz como os bons frutos para colher.