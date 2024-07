Corra atrás do tempo perdido: 6 dicas de autocuidado para mulheres na meia-idade

Um dos maiores inimigos da mulher na meia-idade são os fardos acumulados com o tempo. Devido a alta demanda do dia a dia,a prática do autocuidado fica ainda mais complicada.

Filhos e netos, tarefas domésticas, trabalho fora de casa, organização familiar, estudos e outras atividades podem consumir o tempo da mulher na meia-idade, a tornando escrava de seus afazeres. No entanto, chegou a hora de olhar para si mesma, resgatar a mulher bela que há dentro de si e reaprender o amor-próprio.

Com base em um artigo do portal The Latte Lounge, confira seis dicas de autocuidado para mulheres na meia-idade

1. Remova o fardo das costas

Este é o momento em que é necessário refletir sobre as coisas que mais te sobrecarregam e como você pode gerenciá-las. Pense se realmente é necessário priorizar certos fardos e como você pode distribuí-los. Lembre-se: nem tudo deve ser obrigação sua, especialmente quando te deixa esgotada.

2. Cuide da alimentação

A fim de ter uma vida mais saudável e refletir em seu exterior, é importante cuidar do interior. Se alimentar saudavelmente, diminuir o consumo de açúcar e equilibrar a ingestão de álcool te fará sentir muito melhor interna e externamente.

3. Saia do celular e procure dormir bem

Um dos grandes problemas de noites mal dormidas está nas telas. Reduzir o uso do celular e deixá-lo de lado duas horas antes de dormir é um grande passo. 7h a 8h por noite é o ideal para descansar.

4. Se movimente

Apesar da rotina corrida e falta de tempo para praticar atividades físicas, adicione caminhadas ao longo de seu dia e subida em lances de escada. Escolha algo que você goste e que seja possível encaixar em seu tempo livre. O importante é não ficar parada!

5. Desfrute de seu tempo com lazer

Procure agendar coisas que te dão prazer, saia com amigos e resgate seus hobbies. Isso com certeza a fará se sentir melhor!

6. Seja grata

Registrar os aspectos positivos da vida e por que eles proporcionam felicidade é um ótimo exercício antiestresse. Reconhecer as coisas boas dão uma sensação maior de calma e proporcionam o bem-estar.