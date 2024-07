Vai se dar mal! 3 erros que podem acabar com seu relacionamento e você não percebe

Ter um relacionamento saudável não é sinônimo de perfeição. É possível manter uma dinâmica legal com o parceiro, contendo amor, respeito e responsabilidade e, no meio de tudo isso, ter que lidar com contratempos desagradáveis.

No entanto, a diferença para os relacionamentos tóxicos está nos próximos passos depois de uma tempestade. Se o desejo é que o compromisso seja duradouro e saudável, é importante resolver todos os conflitos de forma madura e ceder dos dois lados.

Caso não haja maturidade o suficiente para ceder e deixar o orgulho de lado, a dupla pode se perder e acabar em um fim trágico no relacionamento. Do contrário, assumir atos de afeto, toque, respeito, cuidado, carinho e amor acabam fortalecendo ainda mais a conexão entre a dupla.

Manutenção na relação amorosa

Mais uma vez, é importante ressaltar que os contratempos fazem parte de qualquer relacionamento, inclusive os saudáveis. O problema surge quando não há uma preocupação em concertos e mudanças.

Como consequência, o disco se repete e com ele chega o desgaste.

“Muitas pessoas vêm para a terapia perguntando por que lutam para manter seu relacionamento em um lugar saudável”, explica o psicólogo e pós-doutor, Mark Travers, ao Psycholgy Today. “Gerenciar conflitos nos relacionamentos é mais fácil dizer do que fazer. No entanto, ao evitar esses erros aparentemente pequenos, você pode abrir caminho para um relacionamento mais saudável com seu parceiro.”

Baseado na mesma fonte, confira três erros cometidos por você que são capazes de acabar com seu relacionamento: