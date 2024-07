4 perfumes femininos que EXALAM RIQUEZA e que VALEM CADA CENTAVO

Todo amante de perfume sonha em ter um perfume importado, contudo, por esse tipo de fragrância apresentar um preço que, em alguns casos, acabam pesando no bolso, escolher um aroma contratipo ou inspirado pode ser uma boa saída.

ANÚNCIO

Mas se você está pensando em adquirir um perfume ‘segunda linha’ das fragrâncias citadas a seguir, é melhor mudar de ideia. De acordo com a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, esses perfumes não possuem inspirado que cheguem próximo ao aroma original. Além disso, na opinião da especialista, essas versões originais exalam riqueza e valem cada centavo. Confira!

Alien - Mugler (2005)

A nota de topo é Jasmim Sambac. A nota de coração é Cashmeran e a nota de fundo é Âmbar.

LEIA TAMBÉM: Os 5 melhores perfumes masculinos nacionais lançados em 2024

So Scandal! - Jean Paul Gaultier (2020)

Possui a composição em acordes de Framboesa, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Jasmim, Sambac e Leite.

Animale Intense - Animale (2013)

As notas de topo são: Tangerina e Toranja. As notas de coração são: Frésia e Flor de Maracujá. As notas de fundo são: Groselha Preta e Flor de Maçã.

The Only One - Dolce&Gabbana (2018)

As notas de topo são: Violeta, Laranja e Bergamota. As notas de coração são: Café, Pera, Íris, Flor de Laranjeira e Rosa. As notas de fundo são: Caramelo, Baunilha e Patchouli.

ANÚNCIO

⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Ricos e elegantes: confira os perfumes da Natura com essas características

⋅ 3 perfumes femininos MAIS ELOGIADOS pelos homens e suas versões mais baratas

⋅ Perfumes contratipos masculinos FIÉIS aos importados caros