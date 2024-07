Os 5 melhores perfumes masculinos nacionais lançados em 2024

Para os homens que gostam de acompanhar os lançamentos nacionais do mundo da perfumaria, poder comparar as fragrâncias lançadas é algo positivo, principalmente para quem quer investir nos perfumes certeiros, não é mesmo?

Então que tal acompanhar a lista do canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, que indicou os melhores perfumes masculinos nacionais de 2024 lançados até o momento? Confira!

Fábio Jr. Legacy - Jequiti

Para homens que amam o CH Men Privê, esse perfume nacional pode ser uma ótima escolha pois, além de apresentar um melhor custo-benefício, seu aroma está bem próximo ao do importado. Possui notas amadeiradas e alcoólicas, segundo o apresentador do canal.

Empire Icon - Hinode

Da linha Empire, é o que mais se destaca, devido ao aroma amadeirado elegante, ideal para eventos noturnos.

Traz notas de topo em Grapefruit, Black Pepper, Elemi e Canela. No corpo possui Gengibre, Noz Moscada, Flor de Laranjeira e Lavanda e finaliza com o fundo em Labdanum, Cedro, Clearwood e Guaiacwood.

Zaad Venture - O Boticário

Um perfume ideal para o dia-a-dia, principalmente para aqueles que curtem um aroma esverdeado.

As notas de topo são Alecrim, Cardamomo, Bergamota, Limão, Petitgrain, Pimenta Rosa, Rosa e Canela. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Gerânio, Vidoeiro, Lavanda e Ylang Ylang e as notas de fundo são Musgo, Vetiver, Patchouli, Sândalo, Cashmeran, Âmbar e Fava Tonka.

Club 6 Fever - Eudora

As notas de topo são Gengibre, Pimenta Preta e Junípero ou zimbro. As notas de coração são Tequila, Néroli, Alecrim e Cedro e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Camurça, Carvalho, Vetiver e Patchouli.

Close Intention - Eudora

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Hortelã e Limão. As notas de coração são Gerânio, Cedro, Pera, Lavanda, Maçã e Néroli e as notas de fundo sãoNagarmota ou Óleo de Cipriol, Sândalo, Cashmeran, Pralinê, Camurça e Almíscar.