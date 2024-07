3 perfumes femininos MAIS ELOGIADOS pelos homens e suas versões mais baratas

Dazzle - Hinode (inspirado em Good Girl - Carolina Herrera)

Good Girl, de Carolina Herrera esta, sem dúvidas, no top 5 de todas as mulheres que amam perfumes importados. E justamente por ser de outro país seu preço pode acabar afastando aquelas que amam andar perfumada. Para resolver o problema a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, indica a fragrância Dazzle, da marca Hinode, que apresenta a mesma proposta da fragrância original, contudo om um melhor custo-benefício.

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Madeira de Cashmere, Canela, Patchouli e Cedro.

Amor TouJours - Paris Elysees (inspirado em Amor Amor - Cacharel)

Mesmo trazendo esse nome e apresentando uma embalagem vermelha, Suzy Moura comenta que Amor Amor, de Cacharel, é um perfume pode ser utilizado facilmente no dia-a-dia devido às notas frutais e florais leves. Se você busca uma versão mais barata, Amor TouJours, de Paris Elysees, pode ser uma opção.

As notas de topo são Groselha Preta, Laranja, Mandarina, Toranja, Cássia e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Damasco, Jasmim, Lírio e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Almíscar, Âmbar e Cedro da Virgínia.

Irresistible - Givenchy

Um perfume romântico, mas que devido as notas florais leves também se encaixa nas mais diversas ocasiões.

As notas de topo são Pera e Ambreta. As notas de coração são Rosa e Íris e as notas de fundo são Almíscar e Cedro da Virgínia.