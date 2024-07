Ricos e elegantes: confira os perfumes da Natura com essas características

Um perfume que exala a riqueza não é aquele considerado caro, mas sim o que traz um aroma elegante e fino, e que pode muito bem apresentar um bom custo-benefício.

Para comprovar isso, a youtuber ‘Fernanda Grillo’ listou os 5 perfumes mais ricos e elegantes da Natura que, na opinião dela, são aqueles que marcam presença e deixam uma marca registrada no ambiente.

Ilía Completa (2023)

Ideal para o uso diário, é um perfume refrescante e com notas rosadas, de acordo com a youtuber. Seu aroma lembra o do importado famoso Idole, de Lancôme.

As notas de topo são Bergamota, Pataqueira, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim, Peônia, Rosa, Flor de Laranjeira e Paramela e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Cedro, Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Ekos Frescor Castanha (2009)

Outro perfume para ser usado diariamente, Ekos Frescor Castanha foi lançado em 2009, mas recentemente recebeu uma atualização no layout da embalagem.

As notas de topo são Lavanda, Laranja, Mandarina, Limão, Notas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Ylang Ylang e as notas de fundo são Castanha-do-Pará, Almíscar, Sândalo, Musgo de Carvalho e Cedro.

Essencial Elixir (2017)

Se você busca um perfume mais marcante e para marcar presença, Essencial Elixir pode ser a sua escolha, principalmente se você curte aromas florais e cítricos.

As notas de topo são Cítricos, Pera e Frésia. As notas de coração são Rosa, Violeta e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli e Almíscar.

Luna Confiante (2021)

Seu aroma está próximo de um chipre, porém em uma versão mais versátil e que se encaixa no dia-a-dia.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Plumeria, Frésia, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Ambreta, Musgo e Vetiver.

Una Artisan (2017)

Uma fragrância que se tornou a queridinha da Natura. Se destaca pela alta fixação e projeção, de acordo com Fernanda.

As notas de topo são Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Bergamota, Pimenta Rosa e Tagetes. As notas de coração são Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Baunilha, Sândalo, Musgo de Carvalho e Madeira de Cashmere.