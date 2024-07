Relacionamento: 3 regras para viver um novo romance após o divórcio

Após a difícil experiência de terminar um casamento, diversas pessoas tentam apagar a área amorosa de suas vidas, acreditando na impossibilidade de viver um novo amor. De fato, é importante não se deixar levar pela carência, o direcionando a decisões precipitadas em incluir uma pessoa nova em sua vida. No entanto, aceitar o destino solitário sem almejá-lo pode comprometer sua felicidade.

Após pessoas divorciadas decidirem que estão prontas para viver o novo amor, existe a necessidade de buscar uma pessoa compatível. Em seguida, passam a conhecer alguém e finalmente chega o temido dia: o primeiro encontro.

Apesar de parecer assustador “voltar ao estágio inicial”, recomeços sempre são novidades. Não significa que suas experiências serão repetidas. Para te ajudar a passar por cima disso, o portal Very Well Mind separou três dicas que podem ser aplicadas para se sair bem.

Abaixo confere os toques auxiliares para viver um novo amor!

3 regras para viver um novo romance após o divórcio

Confie em seus instintos:

Se você se sentir desconfortável sobre a pessoa com quem está saindo, nada melhor do que confiar em nossos próprios instintos e desistir de prosseguir com ela. É importante não dar nenhum passo fora de sua zona de segurança. Enquanto estiver solteiro, aprenda a escutar a si mesmo.

Não tenha pressa:

Independente de suas experiências anteriores, é importante dar passos cautelosos e sem pressões em sua nova jornada amorosa. Levar as coisas devagar pode criar o espaço ideal para você lidar com suas questões internas e má resolvidas no campo dos sentimentos. Aproveite o ritmo calmo para conhecer suas necessidades e absorver a experiência com quem está conhecendo.

Fale com seus filhos

No caso de ter filhos, em especial as crianças, deixe claro sobre estar conhecendo um novo alguém. Mesmo sendo estranho para eles, ser franco é o melhor caminho. No entanto, só apresente seu parceiro se você estiver certo de que deseja construir algo a longo prazo. De acordo com Aaron Welch, um terapeuta licenciado do The Lifeworks Group em Winter Park, na Flórida, o tempo recomendado para apresentar o novo companheiro aos filhos é de até seis meses