Relacionamento: dicas valiosas aprovadas por especialistas para namorar depois dos 40

Todos contam com o direito de se apaixonar! Na fase adulta, não existe idade para encontrar a pessoa amada e desfrutar de uma companhia amorosa ao longo da vida. No entanto, há quem pense sobre “ser tarde” para viver um novo romance, haja vista as experiências anteriores.

ANÚNCIO

Contudo, sentir que o tempo expirou para começar uma nova relação amorosa é algo completamente batido. Tal pensamento parte de uma premissa etarista, limitando as pessoas a serem felizes. Se seu desejo está centrado em encontrar um novo alguém depois dos 40 anos, está no artigo certo!

O portal Brides reuniu quatro profissionais na área do relacionamento — os doutores Kelly Campbell, Fran Walfish, Ramani Durvasula, e a especialista em relacionamentos Carmelia Ray — e fizeram um compilado de 13 dicas para quem deseja iniciar um relacionamento na faixa dos 40.

Abaixo você confere os passos ideais para viver um novo amor!

Leia mais:

Dicas aprovadas por especialistas para namorar depois dos 40