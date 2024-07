Dá tempo de ser feliz: 8 formas de encontrar um amor na meia-idade

Quando se trata de iniciar um relacionamento na meia-idade, é comum carregar o pensamento de que será desafiador encontrar alguém nesse estágio. Apesar de suas experiências anteriores, a vida é uma caixinha de surpresas, sendo importante se desprender da limitação de viver um amor depois de muitos anos.

Claramente, é possível viver uma experiência amorosa incrível mesmo durante (e até mesmo depois) da meia-idade. O ser humano vive em constante evolução, por esta razão o etarismo jamais deve ser aceito.

Segundo o psicólogo Jeffrey Bernstein ao Psychology Today, viver um romance nesse estágio da vida pode ser benéfico por diversos motivos.

“Embora muitos associem o amor jovem com paixão e emoção, encontrar o amor mais tarde na vida traz seu próprio conjunto único de alegrias e benefícios. As pessoas na meia-idade tendem a se concentrar menos na ‘combinação perfeita’ e aceitar mais as falhas. Também há maior gratidão”, explica o especialista. “Dito isso, encontrar um amor duradouro na meia-idade pode ser um desafio - mas é definitivamente possível.”

Leia mais:

Confira as oito formas para você encontrar um amor duradouro na meia-idade

De acordo com a mesma fonte, abaixo você confere os pontos essenciais para viver um romance sólido nesse estágio da vida.

1. Conheça a si mesmo: reflita sobre seus valores, pontos fortes e fracos e todos os seus ângulos. Após se autoconhecer, pode iniciar as buscas por um par que te complete.

2. Esteja aberto a novas experiências: experimente coisas e lugares novos para ampliar seu leque de possibilidades.

3. Cuide-se: É importante manter a saúde mental e física em dia. Sendo assim, terá o necessário para viver um romance.

4. Seja claro sobre seus objetivos: comunique seu parceiro em potencial sobre as coisas que você quer para descobrir se estão na mesma página. Isso evita perder tempo.

5. Seja paciente: Não desanime se não encontrar alguém compatível de início. Isso leva tempo.

6. Aposte em namoro online: É um ótimo recurso para conhecer pessoas do seu conforto.

7. Comunique-se: Seja sempre honesto com suas expectativas e sentimentos.

8. Construa uma base sólida: Conecte-se primeiro com seu parceiro antes de entrar em um relacionamento. Sejam um par, mas, sobretudo, grandes amigos.