Mesmo com a impossibilidade de vivenciar um relacionamento de contos de fadas, é possível passar por tempestades sem comprometer o laço amoroso. No entanto, requer maturidade suficiente do casal para reconhecer as rupturas e estar disposto a se adaptar um ao outro.

ANÚNCIO

Vale lembrar que o amor, companheirismo e respeito devem ser as chaves principais de sustento à conexão. No entanto, acaba sendo desafiador seguir em frente com certos tipos de comportamentos.

Ser reativo, causador de confusão e problemático pode acabar fazendo parte de mecanismo de defesa contra o parceiro, quando se trata de determinados tópicos. No entanto, tudo isso se torna preocupante, haja vista a péssima dinâmica presente.

Leia mais:

Se livrando da cegueira

É sempre importante estar em alerta para não deixar os hábitos ruins passarem despercebidos. Certas atitudes impedem que o casal cresça de modo saudável e maduro.

Presumir que um parceiro pode ir de encontro com suas necessidades sem comunicação, tirar conclusões precipitadas e não aceitar que ele tenha discordado de algo, se enquadra entre as atitudes que você precisa excluir urgentemente de seu repertório.

De acordo com um artigo do especialista e pós-doutor ao Psychology Today, Mark Travers, abaixo você confere as três armadilhas comuns a serem prestadas atenção, além das alternativas mais saudáveis para cada situação.

Se livre destes 3 comportamentos e melhore seu relacionamento amoroso instantaneamente