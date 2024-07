O que significa quando um homem se toca no cabelo: é um sinal de que ele está interessado em você?

Os homens revelam tudo o que sentem por uma mulher com seus gestos diante dela. No entanto, enquanto alguns são muito fáceis de interpretar, outros parecem realmente indecifráveis.

Como quando se toca o cabelo na frente de uma mulher. Isso significa que ele está interessado em mim? É uma tentativa de flerte ou apenas nervosismo? São perguntas que podemos nos fazer.

Felizmente, os especialistas em linguagem corporal já falaram sobre este gesto em particular antes e a resposta é que pode ter vários significados. Queres saber quais são? Continue a ler.

O que significa quando um homem acaricia seu próprio cabelo?

O ato de acariciar o cabelo constantemente, tanto em homens como em mulheres, costuma ser um gesto muitas vezes inconsciente para se confortar e acalmar em situações estressantes, como falar com alguém de quem se gosta.

A especialista em linguagem corporal Blanca Cobb explicou à Good Housekeeping que algumas pessoas tocam o cabelo "como uma forma de se acalmar psicológica e fisiologicamente quando se sentem ansiosas, desconfortáveis ou estressadas".

"A especialista destacou que eles podem tocar, girar ou acariciar o cabelo quando se encontram em situações sociais desconfortáveis, como quando não estão seguros do que fazer ou dizer."

No entanto, a interpretação depende muito do contexto e da pessoa. E é que alguns indivíduos fazem isso mesmo em momentos não estressantes porque se tornou um hábito.

"O contexto é fundamental para distinguir um hábito de um sinal não verbal," apontou. "Por exemplo, se alguém toca frequentemente o cabelo em uma variedade de situações não estressantes, como falar ao telefone, ler um livro ou assistir televisão, é mais provável que seja um hábito do qual nem mesmo está consciente".

Por outro lado, se "eles tendem a mexer no cabelo quando têm uma discussão acalorada ou se sentem desconfortáveis com alguém ao seu redor", então é mais provável que seja devido à linguagem corporal", afirmou a autora de "Method of the Masters" ao meio de comunicação.

De acordo com Cobb, além de ser uma reação a uma situação desconfortável ou arriscada, tocar o cabelo também pode ser um sinal de confiança, mas tudo depende do resto da linguagem corporal; por exemplo, quando mostram o pescoço, que é uma área vulnerável.

Há várias razões para que um homem toque o cabelo em frente a uma mulher | (Unsplash)

Agora, no caso específico dos homens, tocar o cabelo o tempo todo na frente de uma mulher é um dos sinais não verbais típicos e claros de que ele está definitivamente interessado nela.

Embora nem todos, a maioria tende a ficar nervosa e alisar, desarrumar ou mexer no cabelo involuntariamente e com bastante frequência quando estão na frente de uma garota que os atrai.

Uma das razões é que eles querem causar uma boa impressão, mas também podem fazê-lo para ver se seu crush está prestando atenção neles. De qualquer forma, geralmente é um sinal não verbal de atração.

“O cabelo é algo a que muitos rapazes prestam muita atenção, quer o demonstrem ou não. Quando um rapaz está na companhia de uma mulher por quem se sente secretamente atraído, ele vai tocar frequentemente no cabelo para se apoiar e acalmar. Para ver se está no lugar certo,” explicou a treinadora de relacionamentos Joie Bose ao Bonobology.

“Esta é a maneira como a sua vulnerabilidade se manifesta diante de alguém de quem gosta. É um dos sinais involuntários de atração mais seguros. Em frente ao seu amigo, ele não se importa com o cabelo”, afirmou a escritora de Corazon Roto and Sixty Nine Other Treasons.