O que são as mechas invertidas: a tendência que dá vida aos cabelos e é ideal para as mulheres de 40 anos

As mechas balayage são uma das tendências que nunca saem de moda, pois dão vida e cor ao seu cabelo e rosto de forma sutil e moderna.

E algumas mechas específicas chegaram em 2024 para se tornarem as favoritas e as mais favorecedoras para mulheres de 40 anos ou mais.

Trata-se das mechas invertidas, que consistem em fazer o oposto do que é comum no balayage, pois neste efeito busca-se clarear as pontas, deixando a base do seu cabelo natural.

Neste caso, é ao contrário, busca-se clarear a raiz do seu cabelo e deixar as pontas mais escuras, dando-lhe mais profundidade e dimensão e disfarçando perfeitamente os cabelos grisalhos, o que ajuda a parecer mais jovem.

Como usar as mechas invertidas aos 40

Mechas invertidas platinadas

A melhor opção para usar essas mechas invertidas se você deseja disfarçar seus cabelos grisalhos é em tom platinado, pois isso fará com que seus cabelos grisalhos se misturem com o tom.

Assim você terá um visual moderno, fresco e que te fará parecer mais jovem, camuflando seus fios grisalhos com muita elegância e classe, e o melhor é que fica bem em cabelos curtos ou longos.

Mechas loiras invertidas

Se você quer rejuvenescer e dar vida e luz ao seu rosto, então deve usar algumas mechas invertidas loiras que ficam bem aos 40 anos.

Este tom fará você parecer muito mais jovem, fresca e até fará com que suas rugas pareçam menos, por isso é um efeito perfeito.

Mechas invertidas cinzas

Outro tom com o qual você pode disfarçar seus cabelos grisalhos com esse efeito de mechas invertidas é o tom cinza, que é próximo ao cinza.

Este tom frio combina bem com pontas pretas ou escuras e te dará o visual fresco que você precisa aos 40.

Mechas invertidas mel

Se não quiser um tom frio, mas quiser parecer mais jovem com essas mechas invertidas aos 40 anos, pode experimentar um tom de mel.

Esta cor vai muito bem na base do cabelo, vai ajudar a parecer mais jovem, é um tom perfeito e fica bem em cabelos castanhos ou escuros, então será uma ótima opção.