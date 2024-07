Diga adeus ao balayage: as novas mechas em tendência que arrasam pelo seu efeito rejuvenescedor

As mechas balayage são uma técnica de coloração que consiste em aplicar a cor a partir da raiz, fazendo um tipo de varredura em cada mecha de cabelo, e por serem tão simples, acabam dando ao cabelo um aspecto mais natural e luminoso. Elas têm sido tendência nos últimos anos, mas novas técnicas estão gradualmente substituindo-as.

No entanto, os grandes estilistas destacam que as balayage não vão desaparecer completamente, mas sim darão lugar a uma nova tendência muito mais elegante e que rejuvenesce o rosto instantaneamente, as mechas ‘purple chocolate’.

Esta técnica consegue combinar perfeitamente os tons de roxo profundo com marrom chocolate, proporcionando um efeito de brilho e elegância ao seu cabelo.

Elas são perfeitas se o que você está procurando é dar uma leve mudada no seu cabelo, sem fazer uma mudança radical no visual.

Passos para aplicar

Os passos que o estilista seguirá são muito simples:

Aplicar o tom de roxo escuro em certas seções do cabelo tipo mechas, isso criará um contraste com o marrom chocolate.

O colorista irá misturar ambos tons de forma precisa para alcançar um resultado natural.

Adapta-se aos diferentes tipos de cabelo e tons de pele. Comumente usado em cabelos escuros ou castanhos, mas também pode funcionar em cabelos mais claros.

Benefícios das mechas 'purple chocolate'

São muitos os benefícios das mechas 'purple chocolate', entre eles:

Eles ajudarão a dar volume ao seu cabelo e proporcionarão um brilho incrível.

Não só vai ficar bem em mulheres jovens, mas também em mulheres maduras; por isso vai tirar anos da sua vida. Essas mechas já estão sendo vistas em algumas mulheres.