Descubra que tipo de olheiras você tem e qual é a melhor técnica para disfarçá-las e iluminar seu olhar

Todas queremos um olhar fresco, iluminado e que projete um rosto relaxado, mas muitas vezes nos deparamos com um inimigo: as olheiras, aquelas áreas escurecidas ou inchadas sob os olhos que boicotam tudo para apenas refletir cansaço e uma imagem desalinhada, e o pior é que nem todas as olheiras são disfarçadas com o contorno de olhos que está na moda.

E isso se deve, principalmente, porque existem diferentes tipos de olheiras, e de acordo com isso é que devem ser aplicados os tratamentos e maquiagem adequados, de modo que joguem a nosso favor. O renomado dermatologista argentino, Simón Scarano, explicou esta semana em sua conta do Youtube quais são esses tópicos e outros procedimentos que funcionam muito bem para cada tipo de olheira.

Estas podem ser de cor marrom, violáceas ou acinzentadas, que costumam aparecer sob as pálpebras inferiores, mas também na região superior, e podem vir acompanhadas de certo grau de inchaço ou inflamação na área, afetando tanto mulheres quanto homens igualmente, e não faz distinção entre etnias ou idades.

Quais são os tipos de olheiras?

Scarano as classifica em pigmentares, vasculares, anatômicas e bolsas.

1. Pigmentadas: estas olheiras são caracterizadas por uma hiperpigmentação, resultado do depósito de pigmento sob a pele. O especialista explicou: "Os melanócitos são ativados, sintetizam pigmentos e estes se depositam na pele da área. Costumam ser encontradas em pessoas com dermatite atópica. Em algumas pessoas, essa área resseca e causa coceira, o que leva à inflamação". São marrons.

2. Vasculares: estas ocorrem porque a pele na área é muito fina e deixa os vasos sanguíneos da derme visíveis. São violáceas devido a veias muito grandes e dilatadas, ou má circulação.

3. Anatomias: são resultado da forma como o rosto está estruturado.

4. Bolsas: Responde a fatores genéticos. José González Vidal, oftalmologista e cirurgião plástico ocular da clínica Miestetic: “Formam-se devido a uma perda de tônus muscular no músculo e na pele da pálpebra inferior, o que resulta em flacidez e afinamento da pele”. Também pode ser causado pela retenção de líquidos, conforme relatado pelo jornal El País.

Como tratar cada tipo de olheiras

É necessário ter uma alimentação adequada, assim como exercitar-se e, acima de tudo, ter um bom descanso.

1. Manchas de pigmentação: “É necessário usar retinoides formulados adequados para a área dos olhos. (...) Eles são aplicados à noite e após a limpeza, em dias alternados”, disse Scarano e recomenda o contorno dos olhos com retinol da Neutrogena; o Redermic R, da La Roche; o com retinol da Roc, e o contorno dos olhos com retinaldeído da Avène.

2. Vasculares: Para isso, recomenda-se usar o Thiamidol encontrado nos contornos de olhos antipigment da Eucerin. Também o Hyalu Absolut Contorno de Olhos; ou o Revitalift, da L’Oreal.

3. Bolsas: Estas não vão ceder com nenhum tratamento tópico, como máscaras ou cremes. A única solução definitiva é remover a gordura do rosto por meio de um procedimento cirúrgico realizado por especialistas.