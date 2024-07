Cinco métodos infalíveis que você deve usar para deixar os colarinhos das camisas brancas impecáveis

Como lavar as camisas e as golas para que fiquem como novas

O que torna uma blusa branca atraente é exatamente o que ela transmite e inspira: pureza, limpeza, inocência e reflexão. É por isso que mantê-las impecáveis é vital para preservar esse aspecto delicado, sutil e sofisticado que as peças dessa cor proporcionam. Geralmente, uma das áreas que mais se suja é a do colarinho e remover as manchas pode ser um pouco complicado.

Mesmo assim, muitas vezes, apesar dos esforços, o resultado desejado não é alcançado, mas isso ocorre porque os métodos e produtos necessários não são aplicados para deixá-la imaculada. Vamos te contar os passos que você deve seguir para que a peça conserve seu tom e pareça sempre nova.

Dicas para lavar as golas das camisas

Para que as roupas brancas não fiquem manchadas e a sujeira do colarinho ou punho saia facilmente, será necessário seguir os seguintes passos:

1. Pré-tratamento com detergente: Aplique um detergente líquido diretamente no colarinho da camisa antes de lavá-la. Esfregue suavemente com uma escova de dentes macia para trabalhar o detergente no tecido e deixe agir por cerca de 15-30 minutos antes de lavar.

2. Bicarbonato de sódio e água: Misture bicarbonato de sódio com um pouco de água para fazer uma pasta. Aplique esta mistura na gola da camisa e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, esfregue suavemente e enxágue.

3. Suco de limão e sal: esta é outra alternativa que você pode recorrer, pois o limão tem propriedades branqueadoras naturais. Misture suco de limão com sal e aplique no colarinho da camisa. Deixe agir por 30 minutos e depois lave como de costume. Você também pode esfregar um pouco para ajudar a remover a sujeira.

4. Peróxido de hidrógeno: Misture partes iguais de água e peróxido de hidrogênio e aplique no colarinho da camisa. Deixe descansar por meia hora antes de lavar. O peróxido de hidrogênio é um agente branqueador eficaz e seguro para a maioria dos tecidos.

5. Vinagre branco: O vinagre branco é excelente para remover manchas e odores. Deixe de molho a gola da camisa em uma mistura de uma parte de vinagre branco e duas partes de água por 45 minutos antes de lavar.

É importante que, independentemente do método que você use para remover a mancha, evite usar cloro em excesso, pois pode enfraquecer as fibras do tecido e causar amarelamento ao longo do tempo. Use cloro apenas ocasionalmente e com moderação.

Da mesma forma, água quente pode fixar manchas e danificar as fibras do tecido. Portanto, lave sempre com água fria ou morna. Outro ponto chave é não esfregar com muita força para evitar rasgar a peça, e claro, sempre separar roupas brancas das coloridas.