Relacionamento: 5 formas certeiras de desenvolver o autorrespeito

Dentro do espectro do amor-próprio, o autorrespeito é uma ferramenta fundamental para lidar com todos os tipos de relacionamentos externos sem se perder. Adotar esse comportamento tende honrar suas necessidades e te fazer entender seu valor.

Segundo a doutora e especialista Tchiki Davis em bem-estar, ao portal Psychology Today, o autorrespeito é primordial para lidar com a vida.

“O autorrespeito continua importante porque nos ajuda a superar desafios, construir resiliência e manter a saúde emocional. Muitos pesquisadores também argumentam que o autorrespeito está intimamente relacionado à nossa compreensão da autoestima e aos nossos comportamentos de amor-próprio”, escreve a especialista.

De acordo com a mesma fonte, abaixo você confere cinco maneiras de adotar esse comportamento!

5 formas certeiras de desenvolver o autorrespeito

1. Refletir sobre seus valores: faça uma lista das coisas que você mais valoriza e se há necessidade de melhorar em algum aspecto.

2. Analisar seus relacionamentos: observe a forma como as pessoas te tratam e estabeleça limites. Se você decidir o que vai tolerar dos outros, jamais se desdobre para estar com quem cruza seus limites.

“Como respeitamos e tratamos a nós mesmos é um ótimo indicador de como outras pessoas aprendem a nos tratar também. Se você se sentir negligenciado, desrespeitado ou sem apoio de algumas das pessoas ao seu redor, veja como você pode fazer mudanças nesses relacionamentos”, sugere a especialista.

3. Praticar o autocuidado: quando você decide cuidar do seu emocional, físico e espiritual, percebe ser digno de respeito, amor e felicidade. Desta forma, passará a se priorizar ainda mais.

4. Não se cobrar tanto: é importante se perdoar pelos próprios erros e entender que não adianta ser duro consigo mesmo o tempo todo.

5. Fazer o que gosta: foque nas atividades que te dão prazer, ainda que precise realizá-las sozinho. Ao alimentar sua alma, aprenderá a ser mais respeitoso consigo mesmo.