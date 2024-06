Relacionamento: 4 caminhos para lidar com o coração partido

Diversas pessoas se cobram quando passam por experiências frustrantes, carregando o fardo da culpa por pensar na possibilidade de “ter feito melhor”. No entanto, ninguém é capaz de contemplar o futuro e todos estão passíveis de eventos catastróficos nos relacionamentos. No meio desse processo, cada ser humano manifesta seus sentimentos de modos diferentes.

Caso sua experiência tenha sido carregada de expectativas e seu coração se partiu no meio do caminho, é completamente natural se sentir desta forma. No entanto, é importante entender a dor como parte do processo de cura.

“Não importa a duração e a natureza do relacionamento, as separações são uma das experiências mais difíceis de lidar. Quer tenha sido você quem iniciou o processo ou foi seu parceiro pressionando pela separação, o fim de um relacionamento pode causar imensas dor psicológica”, explica o psicólogo e pós-doutor Mark Travers ao Psychology Today.

Apesar de não resolver de imediato, reconhecer pode ser o primeiro passo para a cura, deixando tudo menos dificultoso. Sendo assim, permite você seguir em frente com menores dificuldades. Pessoas vêm e vão, temos que estar minimamente preparados para entender os acontecimentos.

Baseado na mesma fonte, abaixo você confere como sarar as feridas deixadas por um rompimento difícil de lidar.