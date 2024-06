Não caia em cilada! 3 mudanças que vão evitar a autossabotagem e deixar seu relacionamento amoroso mais forte

Até mesmo os relacionamentos mais saudáveis precisam de manutenções. Na verdade, os mais duradouros e consistentes conseguem esse resultado justamente pelos reparos feitos no caminho.

Embora haja o desafio de sair da zona de conforto para buscar mudanças, o resultado acaba sendo satisfatório. Não meça esforços para ver sua relação amorosa alavancar de vez e trabalhe sempre em conjunto com o parceiro, a fim de evitar frustrações e esfriamento.

Baseado em uma publicação do portal MBG Relationships, realizada pelas especialistas Kristina Hallet – psicóloga clínica – e Monica Parikh – advogada e coach em namoro, abaixo você confere três das diversas atitudes para destravar o relacionamento. Deixar a autossabotagem de lado é a melhor opção…

1 – Entenda os conflitos como parte do processo

A ficção é o único meio pelo qual você verá relacionamentos perfeitos. Desentendimentos são comuns – desde que não envolvam infidelidade, abuso, vício ou violência – e você precisa entender como parte do processo.

O compromisso e a confiança crescem na medida em que ambos atravessam tempos difíceis juntos e, para isso, é necessário haver maturidade. Se surgir algum conflito, respire, mantenha a calma e tente resolvê-lo com disposição.

2 – Dê atenção ao seu emocional

A falta de comunicação e inteligência emocional podem colocar tudo a perder. Estes são sentimentos que devem ser trabalhados em conjunto. Procure ser vulnerável e peça feedbacks de amigos e até do seu parceiro.

Trabalhe seu emocional até que ele esteja saudável e colabore para suas ações maduras. Isso também inclui o papel primordial da comunicação conjunta.

3 – Saiba quando recuar

Mesmo pessoas em relações saudáveis precisam de seu tempo sozinhas. Casais estabelecidos são capazes de fazer suas coisas individualmente longe um do outro sem que isso atrapalhe a relação.

Ainda em um relacionamento, ambos são seres individuais com vontades e objetivos diferentes, em alguns casos. Ninguém é dono de ninguém. Com respeito, amor e maturidade isso não será uma questão complexa dentro do compromisso.