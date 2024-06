Você teve um quase algo? A razão pela qual é mais difícil esquecer um relacionamento de meses do que de anos

O tempo de luto e recuperação é subjetivo, mas se há algo com o qual muitos concordam, é que é mais difícil esquecer um relacionamento de meses do que de anos, por mais estranho que possa parecer. Isso acontece principalmente quando se tem um quase algo, ou seja, um romance que nunca se consolidou formalmente ou ao longo do tempo, apesar de ter havido sentimentos intensos.

O duelo por um 'quase algo' é doloroso e difícil de superar como o de uma relação estabelecida | (Freepik)

A lógica indicaria que deveria afetar-nos mais perder um relacionamento de anos do que de meses ou semanas. No entanto, tudo tem a ver com a forma como processamos mentalmente a perda, pois o cérebro não gosta de histórias inacabadas.

Por que é mais difícil esquecer um relacionamento de meses do que de anos?

A este respeito, os psicólogos lidam com várias teorias, embora cada caso seja particular. Uma das mais comuns que explica por que é mais difícil esquecer um relacionamento de meses do que de anos é que ficamos com a ideia do 'que poderia ter sido', idealizamos mais a pessoa e não conseguimos cumprir muitas das expectativas que tínhamos com ela.

Por outro lado, quando terminamos um relacionamento de anos, conhecemos bem o parceiro: sabemos suas forças, fraquezas, a relação certamente alcançou vários marcos ou experimentou fracassos, então estamos saindo de uma forma mais realista, longe de ilusões não realizadas.

Um duelo por separação dura de 6 meses a 2 anos, segundo a ciência | (Freepik)

"São relacionamentos muito intensos porque estão sempre na primeira fase, a da paixão, o que geralmente leva à idealização da outra pessoa, e quando terminam, é muito difícil superar esse final", explicam do WeLife.

“A fase do enamoramento convida a ver apenas o lado bom do relacionamento, imaginar um futuro perfeito e idealizar a outra pessoa. É uma fase em que ainda não se vivenciaram as dificuldades que uma relação estável traz e só se conhece o lado bom. Por isso se sofre tanto, porque, mesmo que o relacionamento tenha durado apenas algumas semanas ou meses, para você foi tudo”, afirma a psicóloga María Esclapez à mesma fonte.