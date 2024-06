Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 28 a 30 de junho de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Sagitário

Um fim de semana de muito trabalho extra. Organize sua vida pessoal para manter o equilíbrio.

Cuidado ao esperar muito dos outros, porque pode gerar decepção e culpa. Concentre-se em alcançar seus próprios objetivos e não dependa dos outros para sua felicidade.

Seja tolerante consigo mesmo e com seus entes queridos. Você receberá um convite para uma viagem emocionante. Cuide do seu descanso, evite a insônia e deixe o celular de lado antes de dormir.

Um novo amor baterá à sua porta. A sorte o favorece nas questões jurídicas, você poderá resolver os procedimentos a seu favor. Um animal de estimação em sua vida.

Capricórnio

A sorte sorri para você. Um período de abundância econômica. Sua gentileza e seu dom de ajudar os outros lhe trazem recompensas.

Nestes três dias você alcançará o que te faz feliz. Você terá possíveis atritos com amigos. Lembre-se de que a vida é uma mudança constante.

Não se deixe levar por provocações. Cuide da sua saúde, principalmente das enxaquecas e do nervosismo. Cuide mais da saúde.

Chance de mudança de casa e tempo sozinho para amadurecer em sua vida pessoal. Um evento onde você conhecerá pessoas importantes e ampliará sua rede de contatos. Não negligencie sua vida amorosa.

Aquário

Um fim de semana agitado espera por você. Recompensa e dinheiro extra. Economize para um objetivo. A sorte atrai abundância para sua vida.

Elimine as pessoas que drenam a energia da sua vida e aprenda a selecionar melhor seus amigos. Presta atenção. Você terá possíveis problemas no ambiente familiar.

Tenha paciência, evite cair em provocações. Uma viagem espera por você. Reorganize seu guarda-roupa para renovar suas energias.

No amor, você continuará conquistando corações, mas sem compromissos estáveis por enquanto.

Peixes

Você sentirá o peso da semana passada, mas não se deixe derrotar. Lembre-se de que sua sensibilidade pisciana pode levá-lo a extremos, sabotando até mesmo sua própria felicidade.

É hora de mudar de energia e se purificar. Concentre-se no que é bom. Você terá que lidar com reuniões com seus superiores, mas não se estresse. Sua capacidade de trabalho aumentará.

Continue conhecendo pessoas, mas lembre-se que este é um momento de amar a si mesmo e colocar a sua felicidade em primeiro lugar. O verdadeiro amor virá quando você menos esperar.