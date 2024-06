As previsões do tarot desta última sexta do mês para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot para está sexta-feira, 28 de junho, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A ansiedade é um dos grandes problemas da atualidade. A ansiedade é irmã impaciência e as duas juntas geram grandes males de saúde psíquica e física. Então, há que aceitar que a vida tem obstáculos e contratempos, porém, há que perceber que temos de aceitá-los e resolvê-los com sensatez.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot desta última sexta-feira do mês de junho destaca que a harmonia e tranquilidade são as energias que regem esta sua fase. Por isso, aproveite para partilhar esse bem-estar com aqueles que estão à sua volta.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O rei de espadas representa alguém cujos valores éticos e morais estão acima de tudo. Ele é o Juiz perfeito que não deixa que as emoções toldem a sua lucidez e clareza de espírito. A questão é que ele não inspira os outros, ele comanda-os!

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje destaca: por que não arregaçar as mangas e tentar conquistar aquilo que seu racional diz ser impossível, mas que seu coração acredita ser possível? Na maioria das vezes, algo é considerado impossível apenas porque nunca se tentou.

Texto com informações do site Selfie PT