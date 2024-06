Nem jeans, nem palazzo: estas serão as bermudas de cintura alta perfeitas para parecer confortável e elegante

A temporada será repleta de looks confortáveis ​​e elegantes.

A chegada dos dias mais quentes começa a substituir as calças compridas do armário por usar roupas mais folgadas e confortáveis como vestidos, palazzo, capri, saias e shorts, mas diante da variedade de modelos, há muitos looks que podem ser montados para parecer elegante e chique.

No entanto, nesta temporada surgiram as bermudas perfeitas para um visual confortável e elegante, que são perfeitas para todo tipo de corpo, permitindo combinações em diferentes ocasiões.

Os bermudas em tendência para 2024

Trata-se das bermudas paperbag, que estão se tornando as favoritas de muitas mulheres devido à versatilidade que oferecem em todos os momentos, permitindo ajustá-las tanto para um estilo diurno quanto noturno.

Esta peça é perfeita por ter cintura alta, pregas frontais e duas presilhas laterais na cintura, o que permite que toda mulher se sinta confortável em todos os momentos e assim você poderá combiná-las:

Com top e tênis

Por se tratar de uma peça folgada, ela pode ser combinada perfeitamente com um top justo com decote halter na cor que preferir, se quiser se destacar e parecer mais na moda com a estação, pode optar por um tom de amarelo, laranja, verde ou outro. Para completar esse visual, você pode adicionar um par de tênis para ficar mais confortável.

Com camisa e sandálias

As camisas brancas são um clássico que não pode faltar em nenhum guarda-roupa, e combiná-las com esse tipo de bermuda sempre será uma ótima escolha, pois você pode usá-las tanto durante o dia quanto à noite. Você pode optar por um modelo clássico ou com mangas volumosas e corpo ajustado, o que adiciona sobriedade.

Para ajustá-la à temporada, pode adicionar umas sandálias de salto baixo confortáveis para causar um efeito de alongamento nas pernas. Além disso, ao adicionar alguns acessórios como brincos compridos, pulseiras e anéis, garantirá um look charmoso e elegante.

Embora em muitas ocasiões tenha sido considerado que os calções diminuem a elegância, a verdade é que esta peça é perfeita para não perder o glamour, sendo assim uma das mais procuradas. Há aqueles que vão além e usam essas calças com bodies de decotes profundos, especialmente se for um dia de praia ou de piscina.

Uma das últimas famosas a aparecer com esta peça foi Clara Chía Martí, namorada de Gerard Piqué, que usou umas bermudas de cintura alta em bege com cinto preto e camisa branca.