Unhas 3D: a impressionante nova tendência que você pode usar com elegância seguindo estes 3 dicas

Embora o minimalismo e a discrição tenham sido as grandes tendências nos últimos anos, em 2024, os modelos de unhas 3D continuam em ascensão, sendo extremamente versáteis e audaciosos, abrangendo estampas inovadoras que vão desde flores até esboços abstratos.

Seu nome fala por si só: são aplicativos que dão a você uma aparência texturizada e distinta, saindo das bases típicas lisas e entediantes que dominaram a cena por vários anos.

As chaves para usar os designs de unhas 3D

Bem, de acordo com Elle, “a tendência foi inspirada pelos artistas de unhas coreanos e japoneses, conhecidos por seu estilo único de arte de unhas, e agora começamos a ver mais designs e variações como resultado”, também em parte por nossas famosas favoritas que já as experimentam.

"As flores estão tendo um grande momento com o gel em 3D e muitas formas abstratas e redemoinhos", garantem sobre o que continuaremos vendo ao longo do ano.

No entanto, a melhor maneira de usar os designs de unhas 3D em 2024 é criando um modelo simples, sob a manicure tradicional, e depois aplicar pequenos detalhes com a técnica. Desta forma, elas se tornarão como uma joia ou acessório a mais para o seu visual.

Por outro lado, é fundamental cuidar do comprimento. Se o design de unhas em 3D já é extravagante por si só, não podemos exagerar no comprimento, pois parecerá sobrecarregado. A forma de lixamento também influencia, então, nesses dois casos, opte por unhas médias com lixamento em formato amendoado ou quadrado.

Por último, tenha em mente que você pode misturar diferentes técnicas ou modelos clássicos com esta proposta mais vanguardista. Por exemplo, unhas francesas com toques 3D, que levarão os estilos tradicionais para o próximo nível e que se posicionaram ao longo dos anos.