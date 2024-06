É comum que a entrada do inverno desperte desejos sobre diversas delícias calóricas seja para ver um filme com o parceiro, degustar de um preparo diferenciado com a família ou até mesmo consumir sozinho debaixo do cobertor. Sendo assim, estar preparado para a baixa nos termômetros é algo importante a se fazer, principalmente quando a alimentação saudável está em jogo.

No entanto, existem aqueles que desejam se manter firmes e fortes em suas rotinas de reeducação alimentar, sem se comprometer com certos tipos de alimentos. Vale lembrar que manter um padrão de vida saudável está longe de ser algo penoso e sem sabor. Tendo isso em vista, trouxemos algumas opções nutritivas, práticas e deliciosas a serem agregadas em sua lista de consumo.

Durante a feira negócios em produtos orgânicos e naturais em São Paulo, a 18ª edição da BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA & NATURALTECH, diversas opções de petiscos e produtos de preparos caseiros e práticos foram levados ao consumidor final.

Por meio de uma curadoria do Metro World News presente na feira, ocorrida de 12 a 15 de junho deste ano, trouxemos uma gama de alternativas para se manter na linha e se deliciar ao mesmo tempo. Confira:

True Foods (macarrão instantâneo): O produto é feito com farinha de arroz e proteína isolada de ervilha, contendo vitamina E, B1, B2, B3, B6 e selênio, com 13 gramas de proteínas em cada porção. Não contém gorduras totais, saturadas ou trans. Disponível em opções de molho vermelho, mac and cheese e funghi. Uma ótima alternativa para substituir a famosa macarronada e ainda assim manter o padrão de sabor!

Petiscos e preparos caseiros podem ser a salvação para manter a dieta na entrada do inverno; confira opções práticas (Divulgação)

PapaPasta: se tratando de macarrão instantâneo, os pequeninos iniciando a introdução alimentar não poderiam ficar de fora! Destinado a bebês a partir dos oito meses, os produtos contam com suas versões com quinoa e de tomate e espinafre, ideal para quem visa a praticidade somada à nutrição.

Papinhas: sendo uma das opções de lançamento durante a feira, as papinhas salgadas em seus diversos sabores são alternativas práticas e nutritivas a partir dos seis meses de idade do bebê. Por outro lado, há também as versões doces e orgânicas no portfólio, com sabores de frutas sem conservantes e sem adição de açúcares.

Wafer Proteico: o quadrado de wafer com 9g de proteína por pacote e zero açúcar se caracteriza como uma ótima substituição dos convencionais. Como outra opção, as Mini Bolachas de Maisena chegam três versões: clássico zero açúcar, integral 34% e integral 34% sabor coco, todas sem açúcar. Ambos são ideais petiscar ao longo das baixas temperaturas.

Lanches vegetarianos em pó: a linha é formada por hambúrguer, carne moída, quibe, almôndegas e escondidinho. Compostos por proteínas da ervilha e do arroz, os produtos proteicos contém fibras e são comercializados em forma de pó. Basta adicionar água ou óleo para modelar e finalizar o preparo.

Vitapower: classificada como pasta de amendoim premium, a linha gourmet é ideal para se consumir no período de frio. Além de sua versatilidade com o preparo de sobremesas – ou até mesmo o consumo de colher – as pastas contam com fibras e proteínas, além de ser zero lactose e sem adição de açúcares.

Caseirinho: em suas versões amanteigadas e sequilhos, os biscoitinhos são opções saudáveis e nutritivas para acompanhar o famoso café da tarde, trazendo a essência das fórmulas caseiras. Os produtos são livres de leite e derivados e de transgênicos.

Pão de forma: ficar sem o pãozinho no café da manhã e da tarde não é uma opção! Em suas versões tradicional e gergelim com linhaça, os pães de forma são livres de lactose e não contêm açúcar.