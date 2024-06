Por se tratar de uma comemoração rica em cultura, nas festas de São João ninguém deve ficar de fora! A fim de passar o mês de junho no ritmo da festividade, fica difícil resistir às gostosuras típicas para a época. Devido a praticidade das quermesses – e de diversos pratos característicos irresistíveis – muitos acabam optando por furar a constância em evitar certos tipos de alimentos.

ANÚNCIO

Para os que desejam abrir mão da rotina regrada ao longo das festas juninas, não há problema em se deliciar dos pratinhos. Isso porque se trata de uma época específica e, se o consumo for consciente, não há necessidade de se preocupar. No entanto, ainda assim, existem aqueles cuja preferência está em manter o ritmo padrão.

Caso seu objetivo seja aproveitar alimentos deliciosos e capazes de criar memórias afetivas sem fugir da sua dieta, pode optar por produtos nutritivos com a mesma roupagem dos convencionais. Durante a feira de negócios em produtos orgânicos e naturais em São Paulo, a 18ª edição da BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA & NATURALTECH, diversas opções inovadoras de mercado foram apresentadas, a fim de reforçar a premissa de nutrição e sabor na mesma caixa.

Se você faz parte dos que preferem apostar em produtos diferentes, mas que ainda assim não furem sua dieta, está no artigo certo! Com uma curadoria do Metro World News presente na feira, ocorrida de 12 a 15 de junho deste ano, trouxemos uma gama de opções não convencionais. Confira:

Pipocas artesanais: uma festa junina sem pipoca não é um bom arraial! Com isso em vista, acaba sendo desafiador adicionar sabores não convencionais às pipoquinhas sem apelar pelo uso de temperos duvidosos e repletos de conservantes. A Mais Pura apresenta sua linha artesanal para diversos gostos e temperos diferenciados, sendo livre de transgênicos, sem glúten e sem lactose.

Arraiá da saúde: descubra opções saudáveis e de consumo prático para sua Festa Junina sem fugir da dieta (Divulgação)

Leia mais:

Milho orgânico: para quem é seletivo e deseja produzir sua própria pipoca do zero, existe a linha de milhos orgânicos, conservados por meio da tecnologia da embalagem à vácuo e com a essência da granja. Uma ótima opção para quem busca a qualidade no básico.

ANÚNCIO

Arraiá da saúde: descubra opções saudáveis e de consumo prático para sua Festa Junina sem fugir da dieta (Divulgação)

Sopa desidratada: a fim de alcançar a praticidade, a primeira sopa saudável desidratada do Brasil foi apresentada na feira de alimentos orgânicos e naturais em seus diversos sabores. Livre de glúten, leite, conservantes e sem adição de sal, o produto é ótimo para quem não deseja produzir uma sopa nutritiva do zero. Outras linhas da marca contam com uma versão proteica individual, além de sopa de letrinhas para crianças.

Arraiá da saúde: descubra opções saudáveis e de consumo prático para sua Festa Junina sem fugir da dieta (Divulgação)

Massa para bolo de aveia, chia e laranja: a fim de agregar um bolo quentinho e delicioso às festas juninas, a massa pronta conta com diversas propriedades nutritivas e sem glúten. uma ótima opção como base, além de você ter a possibilidade de dar seu toque no preparo.