Para quem deseja mergulhar de cabeça nas demonstrações afetuosas no período de Santo Antônio, o dia 12 de junho se tratou apenas de um aquecimento. Haja vista a próxima metade do mês dos namorados, existem diversas formas de inovar ao lado do parceiro, sem sair da rotina de equilíbrio. Se o intuito é fugir do convencional, ainda é possível manter uma vida saudável e equilibrada.

ANÚNCIO

Ao longo da feira de negócios em produtos orgânicos e naturais em São Paulo, a 18ª edição da BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH AMERICA LATINA & NATURALTECH, diversas opções inovadoras de mercado foram apresentadas. Desde novidades a portfólios fixos, há inúmeras alternativas de consumo com benefícios à saúde e, principalmente, sabor.

Caso você e seu parceiro queiram sair um pouco da curva, furar a dieta não precisa ser uma opção. Com uma curadoria do Metro World News presente na feira, ocorrida de 12 a 15 de junho deste ano, trouxemos uma gama de opções não convencionais. Confira:

Chocolow: Novidade apresentada na feira, se trata de um chocolate em barra com 70% de cacau, sem açúcar e sem lactose, disponível em três sabores: avelã, pistache e blueberry. Ideal para compartilhar enquanto assiste um bom filme!

Mês dos namorados não acabou: conheça gostosuras alternativas para manter a dieta na temporada do amor (Divulgação)

Mistura de brownie e petit gateau: classificadas como opções sem adição de açúcares, são massas compostas por fibras e zero lactose. Além de um preparo ágil, as propriedades nutritivas te levam a se manter na linha do saudável!

Mês dos namorados não acabou: conheça gostosuras alternativas para manter a dieta na temporada do amor (Divulgação)

True Protein Bar: barrinhas de tâmara com sabores de caramelo, chocolate meio amargo e coco. O produto é composto por colágeno hidrolisado, 9g de proteína, doçura natural das tâmaras, fibras, vitaminas e minerais. Um ótimo snack para compartilhar após uma refeição.

Mês dos namorados não acabou: conheça gostosuras alternativas para manter a dieta na temporada do amor (Divulgação)

True Almonds Protein: drageado de amêndoas com chocolate ao leite, whey protein isolado e colágeno hidrolisado, zero açúcar e zero glúten. O produto contém 14 gramas de proteína e acaba sendo ideal para criar memórias com o parceiro em um ambiente saudável.

ANÚNCIO

Mês dos namorados não acabou: conheça gostosuras alternativas para manter a dieta na temporada do amor (Divulgação)

Pastas de amendoim Cream e Crunchy (Havanna): Com o selo novidade na feira, o produto é composto por whey protein sem adição de açúcar, baixo teor de carboidrato, zero gordura trans e livre de acessulfame de potássio. A edição Cream conta com uma textura leve e cremosa. Por outro lado, a Crunchy traz pedaços crocantes de amendoim. Ambos podem tornar o momento do casal especial!

Mês dos namorados não acabou: conheça gostosuras alternativas para manter a dieta na temporada do amor (Divulgação)

Barrinhas de proteína: Com 12g de proteína, as barrinhas contam com ingredientes naturais, voltada ao público que valoriza ingestão de proteína sem abrir mão do sabor. Um ótimo aperitivo alternativo!

Mês dos namorados não acabou: conheça gostosuras alternativas para manter a dieta na temporada do amor (Divulgação)

Geleias: lançadas em 2023, as geléias estão disponíveis nos sabores Frutas Vermelhas, Morango, Abacaxi com Pimenta, Frutas Amarelas e Damasco, em embalagens de vidro de 270g. Doces caseiros: podem ser encontrados nos sabores Bananada Cremosa e Goiabada Cremosa, em potes de 400g. Os produtos podem ser consumidos a colheradas ou utilizados em receitas. Capazes de despertar memórias afetivas, você continua se mantendo saudável ao lado de quem ama.

Mês dos namorados não acabou: conheça gostosuras alternativas para manter a dieta na temporada do amor (Divulgação)

Bebidas: Ideal para quem não consome os refrigerantes convencionais cheios de conservantes, a linha natural de sabores da marca foi apresentada na feira. Os produtos gaseificados são classificados com baixa caloria, ingredientes naturais e de selo vegano.

Mês dos namorados não acabou: conheça gostosuras alternativas para manter a dieta na temporada do amor (Divulgação)

Leia mais: