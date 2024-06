Apesar dos apelos comerciais como foco, as datas comemorativas também podem ser usadas para refletir o status de cada situação. Com o Dia dos Namorados se aproximando, vale pensar no andamento do relacionamento amoroso, a fim de avaliar necessidades de melhorias e se há progressão.

Muito se ouve sobre sinais negativos relacionados a um parceiro, a fim de evitar cenários de abuso e controle para não gerar frustrações e acabar com a felicidade. Certamente, são assuntos indispensáveis para se abordar.

Por outro lado, também é necessário se atentar aos sinais positivos quando se está do lado de um parceiro saudável. Reconhecer os atributos positivos pode elevar ainda mais a experiência sólida para a relação.

Senso de realidade e maturidade

Quando se investe em respeito, afeto, reciprocidade e amor dentro de uma relação amorosa, certamente o caminho do sucesso está sendo traçado.

Apesar das atitudes positivas, isso não significa que sua dinâmica com parceiro não contará com as fases difíceis. Portanto, carregar bases sólidas em uma relação possibilita passar por cima de diversas tempestades ao longo da vida.

A fim de descobrir se seu relacionamento caminha para o sucesso, os sinais são claros. Se você se sente amado, correspondido, respeitado, seguro e a famosa sensação de “borboletas no estômago” ao estar com seu parceiro, é de se imaginar a existência de um laço positivo.

Você vai bem no Dia dos Namorados: 5 sinais de que seu relacionamento é um sucesso

Nessa jornada de entendimento enquanto o Dia dos Namorados se aproxima, existem alguns indicadores, segundo o psicólogo clínico e especialista em relacionamento, Gerry Heisler, ao Psychology Today.