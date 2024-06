Não passe o Dia dos Namorados na dúvida: descubra se você tem estar 4 qualidades para seu parceiro

O Dia dos Namorados se aproxima, sendo uma boa data para refletir se você se classifica como um bom parceiro para sua dupla amorosa. Mesmo com os esforços para ser responsável afetivamente, pode acontecer de você não entregar tudo na mesma medida em que recebe. Desta forma, é importante entender o status de sua conexão enquanto casal.

ANÚNCIO

“Os filósofos nos disseram que amar e ser amado dá sentido às nossas vidas. Todas as grandes tradições espirituais ensinam que o amor é a essência da vida espiritual. O amor é de fato um nobre ideal, mas como chegamos lá?”, diz o terapeuta matrimonial John Amoedo, ao portal Psychology Today.

Com base na mesma fonte, abaixo você confere as quatro qualidades necessárias para ser um bom parceiro amoroso.

1 – Necessidade de sintonizar

“O amor envolve uma consciência generosa e expansiva que vê as pessoas como elas são, em vez de manipulá-las para que ajam como gostaríamos que fossem”, diz Amoedo.

Deixe seus desejos e vontades de lado para sintonizar com os sentimentos de seu parceiro. Todos gostam de ser escutados, compreendidos e abraçados.

2 – Presença de responsividade

“Se nosso parceiro pede que sejamos um pouco mais organizados, ou ajudemos nas tarefas, ou sejamos mais gentis ou afetuosos, podemos ouvir isso sem julgá-lo como sendo muito exigente, obsessivo ou carente? Como o pedido deles chega dentro de nós? Parece ameaçador de alguma forma? Temos medo de não sermos ouvidos?”, aponta Amoedo.

De acordo com o especialista, muitas vezes subestimamos nosso poder de responder coisas que mexem com nosso ego com generosidade. Responder positivamente sem se prejudicar ou diminuir é um ótimo caminho.

ANÚNCIO

Leia mais:

3 – Construção na comunicação

“Comunicar os sentimentos vulneráveis e os ternos anseios de nossos corações requer consciência e coragem. Somos biologicamente programados com uma resposta de lutar, fugir ou congelar quando experimentamos uma ameaça real ou imaginária à nossa segurança e bem-estar”, considera o especialista.

Para Amoedo, “é preciso muita atenção para perceber nossas reações imediatas e fazer uma pausa longa o suficiente para revelar nossos sentimentos e necessidades mais profundos e vulneráveis - e encontrar coragem para expressá-los de maneira hábil.”

4 – Sabedoria em momentos de “cabeça quente”

“Quando nossa necessidade de sermos ouvidos, compreendidos e conectados não é atendida, podemos sentir um impulso de atacar nosso parceiro ou amigo - ou nos retirar e nos desconectar”, considera a fonte.

É importante saber que está tudo bem se as coisas não acontecerem da forma como você deseja. Procure filtrar suas emoções para nunca sair de controle e tomar as melhores atitudes possíveis em um cenário que requer cautela.