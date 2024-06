As blusas com decote nas costas estão arrasando nesta temporada: veja como usá-las em looks casuais e chiques

Mudar nossos looks com peças ousadas de vez em quando não faz mal, e em temporadas quentes, as blusas frescas, vestidos e outras peças leves se tornam as mais procuradas nos shoppings. Entre elas, destaca-se a blusa de costas abertas.

ANÚNCIO

“Ninguém deve fazer você acreditar que sensualidade está em conflito com sofisticação”, prova disso é esta linda peça que certamente provocou em centenas de mulheres a dúvida de usá-la, sempre com medo de talvez estarem mostrando demais, mas esqueça as regras e o que as pessoas dizem, você verá que ela possui alguns dos looks que mais valorizam e são chiques da temporada.”

Blusas de costas descobertas Pinterest (Pinterest)

As blusas de costas abertas serão um sucesso

A sua história remonta aos anos 20, mas não foi até aos anos 30 que se tornou parte da lista de peças de vestuário que são usadas durante a época de dias mais quentes, que compreende os meses de verão, dependendo do hemisfério, no norte seriam junho, julho e agosto, enquanto no sul são os meses de dezembro, janeiro e fevereiro.

Esta é a razão pela qual, ano após ano, os especialistas em moda recomendam este tipo de blusa em vez de uma camiseta branca básica, para quem procura dar um estilo diferente aos seus looks com um toque de elegância e sensualidade retro.

Como usar blusas com as costas descobertas?

Existem vários modelos de blusas com as costas descobertas que podem se adaptar às suas necessidades e ao lugar que você vai, seja com decote halter, que aliás, são um dos mais elegantes, especialmente se o tecido for de cetim ou seda, enquanto para algo mais casual, as camisetas com aberturas e laços cruzados são perfeitas para saídas com amigos.

Aqui estão três maneiras de usar blusas com as costas descobertas de forma elegante e chique que vão fazer você querer experimentá-las em seus looks pelo menos uma vez, seja para algo formal, saídas casuais com amigos ou um estilo diário, há opções para tudo e já estamos amando.

Blusas de costas abertas com jeans

Um básico que não pode faltar é a dupla de blusas de costas descobertas com jeans. O melhor de tudo é que é perfeito tanto para um look diário quanto para uma festa com amigos, o segredo para combiná-las é que, por ser uma peça regularmente ajustada ao corpo, optar por mom jeans ou wide leg para criar um equilíbrio.

ANÚNCIO

Por outro lado, se estiver procurando exibir uma silhueta em forma de guitarra, então aposte em jeans justos como os bootcut. Dependendo do seu plano do dia, adicione sandálias de salto ou seu tênis favorito.

Blusas de costas descobertas com jeans (Pinterest)

Blusas de costas abertas com calças formais

Se a sua ideia é apostar num visual elegante e formal, então combine blusas com as costas descobertas com calças de alfaiataria, com pregas ou de linho, dependendo da ocasião. Isso dá um toque sofisticado ao teu visual, digno de estilos inspirados no ‘quiet luxury’ ou no ‘old money’.

Blusas de costas descobertas com calça formal Pinterest (Pinterest)

Blusas de costas abertas com shorts ou saia curta

Para um estilo leve e perfeito para as temporadas quentes, combine blusas de costas abertas com shorts, seja de ganga, linho, ou até mesmo tecidos com efeito de pele. Se não quiser usar esses, opte por uma minissaia ou saia baby acetinada.