Relacionamento: 5 passos para uma relação amorosa de sucesso, segundo especialista

De fato, relacionamentos perfeitos só existem em contos de fadas. A fim de se obter um padrão saudável com outra pessoa, é importante levar as diferenças em consideração para haver harmonia. Sendo assim, a dinâmica poderá ser conduzida ao sucesso por longos anos.

Mesmo não havendo um manual de como seguir um relacionamento, alguns padrões universais funcionam perfeitamente. Ao aplicar algumas reflexões e atitudes, o compromisso amoroso fica ainda mais possibilitado de passar por uma melhora significativa.

Jamais se esqueça: para o upgrade de um relacionamento, não adianta apenas um lado estar disposto. Ambos precisam manifestar a vontade de mudar e, assim, construir juntos uma conexão sólida e consistente.

5 passos para uma relação amorosa de sucesso, segundo especialista

Em um artigo publicado no portal Psychology Today, o terapeuta Steven Stosny trouxe algumas de suas principais abordagens para melhorar os relacionamentos, baseado em seus anos de experiência à frente de terapia de casais.

“Quase quatro décadas de trabalho com casais altamente angustiados me ensinaram muito sobre as sombras dos relacionamentos. Mais importante, me ensinaram sobre a luz. Enquanto meus casais atolados em dor crônica e ressentimento trabalham em direção à luz, eles revelaram alguns segredos”, escreveu.

Abaixo você confere cinco passos de sucesso para melhorar sua relação amorosa com o parceiro. Apesar de não haver uma receita mágica, os padrões podem funcionar de um modo surpreendente.