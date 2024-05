Relacionamento: 6 hábitos durante uma conversa que você precisa QUEBRAR

A fim de se relacionar com o mundo exterior, é comum se perguntar que tipo de companhia você é. Afinal, existe a preocupação de não passar uma má impressão ao outro. Além de haver atitudes básicas as quais precisamos tomar, existem também as coisas que não devemos fazer em hipótese alguma!

Sendo assim, é importante quebrar alguns hábitos manifestados durante as conversas para não ser julgado como uma pessoa desinteressada, mal-educada ou que não se importa.

“A escuta responsiva e de alta qualidade tende a ocorrer quando oferecemos atenção total aos outros, comunicamos que entendemos o que eles estão nos dizendo, valorizamos sua perspectiva e nos importamos com eles”, explica o psicólogo David Smallen ao portal Psychology Today.

“Existem também, é claro, comportamentos de conversação que podem facilmente interromper uma conexão significativa, fazendo com que nosso interlocutor se sinta invalidado”, completa o especialista.

6 hábitos durante uma conversa que você precisa QUEBRAR

De acordo com a mesma fonte, existem alguns padrões comportamentais com a necessidade de serem quebrados em situações de conversas. Se você se enquadra em algum aspecto da lista, tome cuidado e reveja suas atitudes.

1. Interrompimento: quando interrompido no meio de uma frase, existe a sensação de que o ouvinte não se importa com a informação sendo passada adiante. Caso isso aconteça, não se esqueça de desculpar-se com a pessoa e pedir para continuar a falar.

2. Competir experiência: durante uma conversa, é importante que os envolvidos compartilhem suas experiências e se conectem a partir do assunto. No entanto, tome cuidado para não tornar a conexão em uma competição de qual experiência é mais especial.

3. Positividade tóxica: apesar do intuito de tentar ajudar alguém com positividade em um processo difícil, impedir que a pessoa reconheça o lado negativo e seja realista acaba se tornado um problema. A fim de auxiliar um indivíduo nesse processo, é importante prestar atenção em seus sentimentos difíceis e se conectar.

4. Estar certo: tome cuidado quando o interlocutor tiver uma opinião diferente da sua. Nem tudo é um debate e não há necessidade de se mostrar “certo” o tempo todo. No mundo há diversidade, incluindo a de opiniões, sendo importante lidar com isso.

5. Ser onisciente: cuidado ao abordar assuntos que o coloquem como destaque. Às vezes as informações são compartilhadas para servir ao próprio ego, eliminando qualquer tipo de conexão. Observe o interesse da pessoa em determinado tópico e se cabe incluir certos detalhes na conversa.

6. Aconselhamento: preste atenção ao aconselhar alguém, principalmente se não for solicitado. Às vezes a pessoa só está buscando empatia e conexão em vez de informação. Seus conselhos podem até invalidar uma experiência emocional.