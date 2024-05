O solstício de verão e a Lua de Morango são os eventos astronômicos que surpreenderão em junho de 2024

Aqui estão os eventos astronômicos deste mês para que você possa se preparar para apreciá-los e até mesmo preparar seus rituais para a prosperidade e o amor:

Conjunção da Lua e Marte

Ambos planetas têm encontro celeste marcado para o próximo dia 2 de junho. A Lua passará a 1,6 graus ao sul de Marte, proporcionando uma bela vista a olho nu.

Conjunção de Júpiter e Mercúrio

Estes dois planetas gigantes irão se alinhar no céu no próximo dia 4 de junho e criarão um espetáculo que vale a pena observar.

Conjunção da Lua e Júpiter

A Lua estará perto de Júpiter, oferecendo outra oportunidade para observar esses dois astros juntos em 5 de junho.

Fase de Lua Nova

Esta fase lunar que será el 6 de junho marca o início de um novo ciclo lunar, e é um momento ideal para observar o céu noturno sem a luz da Lua.

Em 13 de junho a Lua estará na fase Crescente e no dia 28 na fase Minguante.

Chuva de meteoros Ariétidas Diurnas

Trata-se de uma das chuvas de meteoros diurnos do ano. Mas esta só poderá ser observada no próximo dia 7 de junho a partir dos países do hemisfério sul.

Solstício de verão

Começa em 20 de junho e marca o primeiro dia do verão no hemisfério norte e o primeiro dia do inverno no hemisfério sul.

Este evento ocorre quando o Sol atinge o seu ponto mais alto no céu ao meio-dia, resultando no dia mais longo do ano no hemisfério norte e no dia mais curto no hemisfério sul.

É um momento significativo tanto astronomicamente quanto culturalmente, já que muitas culturas celebram o solstício com festividades e rituais.

Lua Cheia de Morango

Seu nome vem das tribos nativas americanas e indica o momento de colher morangos no hemisfério norte. Também é conhecida como Lua de Mel, destaca o portal National Geographic.

Neste mês, a Lua está especialmente brilhante e bonita.

Conjunção da Lua e Saturno

Os eventos astronómicos terminam em 27 de junho, quando a Lua estará próxima de Saturno, oferecendo uma oportunidade para observar esses dois astros juntos.

