Crianças ‘beauty lovers’ é a nova tendência nas redes sociais que preocupa os pais por promover estereótipos

As redes sociais chegaram para revolucionar as novas gerações com as novas modas e tendências que se tornam virais rapidamente e agora chegou a vez do cuidado com a pele, pois embora ao longo dos anos tenham sido as mulheres as responsáveis por aplicar essas rotinas, agora crianças e adolescentes estão se aventurando no mundo da beleza.

Com as hashtags #sephora e #sephorakids, diferentes jovens promovem seus vídeos em redes como TikTok e Instagram com diferentes produtos de beleza e rotinas que aplicam com os mesmos, situação que abriu um acalorado debate entre os usuários que não apoiam a promoção de estereótipos de beleza desde a infância.

Maquiagem, cremes de dia ou de noite, soros de retinol, tratamentos contra acne são alguns dos produtos pelos quais meninas e jovens consultam nas lojas de beleza, situação que tem causado alarme pelas possíveis consequências que podem desencadear em uma idade tão precoce.

As consequências da nova tendência dos 'Crianças amantes da beleza'

A dermatologista Paloma Borreguero, porta-voz da Academia Espanhola de Dermatologia e Venereologia, considera uma "loucura" os jovens entrarem no mundo da beleza de tal maneira, sendo influenciados pelas redes sociais.

"Até a puberdade, a recomendação é manter a pele hidratada, é o único necessário. Com a revolução hormonal, pode-se incorporar um limpador. Mas se houver problemas de acne ou de qualquer outro tipo, é necessário consultar um médico", mencionou.

Por sua vez, a psicóloga Noemí Conde, especializada em distúrbios alimentares e autoestima corporal, acrescenta que "a pressão nos obriga a todas a seguir um único padrão: o de uma mulher branca, de 20 anos, com traços ocidentais e um corpo esbelto. A partir daí, se você for mais velha, produtos para o envelhecimento; e se for mais jovem, para realçar as características e parecer mais ou menos volumosa. Todas bebem da mesma fonte e cada uma usa os produtos para se aproximar o máximo possível disso".

E é que estar expostos a produtos químicos desde tenra idade pode causar dermatite e outros problemas de pele, além de problemas de impacto psicológico e social, ao tentar se encaixar nos padrões de beleza em uma idade em que as mudanças no corpo aparecem com mais força, situação que pode prejudicar a autoestima e a percepção dos corpos.

Especialistas recomendam aos pais promover a confiança em si mesmos, a comunicação, a educação e um relacionamento saudável com a beleza.