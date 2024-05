As revelações do tarot nesta última quarta do mês para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

No horóscopo do tarot você tem a carta do Eremita, dizendo que é hora de encontrar o caminho da sua vida, definir para onde deseja direcionar sua existência e focar em alcançá-lo. Cuidado com a inveja de amigos e familiares que não suportam o seu sucesso.

Capricórnio

A carta da Justiça incentiva você a assumir o controle de sua vida e crescer profissionalmente. Não volte para amores passados ou empregos anteriores. Concentre-se no que te faz feliz e te leva a um futuro melhor. Faça um desejo, ele será concedido em breve.

Aquário

A carta dos Amantes traz consigo estabilidade emocional, parceiro ideal e gravidez para pessoas casadas. Também abre as portas para a comunicação e as relações públicas. Não perca tempo com pessoas negativas ou projetos improdutivos.

Peixes

A carta do Julgamento diz que é hora de encerrar ciclos do passado e seguir em frente. Não volte para relacionamentos ou empregos anteriores. Cuidado com o que você diz no trabalho. Você poderá resolver todos os seus problemas jurídicos sem dificuldade.

Com informações do site Nueva Mujer