Adeus balayage tradicional! As novas ‘milky balayage’ serão sua obsessão: ficam lindas e não danificam o cabelo

Trata-se de uma versão inspirada no famoso milky hair que deixa um aspecto cremoso como se estivesse misturando chá com leite, proporcionando um acabamento natural delicioso que também ajuda a cuidar do cabelo e se tornou uma tendência nas redes sociais TikTok, ocupando a hashtag #MilkyBlonde que já acumula mais de 14 milhões de visualizações e que foi adotada por estrelas como Nicole Kidman e Selena Gomez.

Com quem mais combina milky o balayage?

Também conhecido como ‘french milky balayage’, é perfeito para todos os tipos de cabelo e se adapta às necessidades das mulheres, seja criando contrastes em tons morenos ou reflexos de luz em madeixas loiras.

Se o tom de pele for pálido, opte por tons que vão de loiros acinzentados, bege e até platinados; por outro lado, se a sua cor for quente, então dourados, cobres e tons de mel são a opção ideal para você.

Além disso, as mechas balayage são reconhecidas por sua capacidade de rejuvenescer quem as utiliza, no entanto, é importante ter em mente que este é um efeito que requer cuidados adicionais para que dure mais tempo, sendo necessário utilizar certos tratamentos que mantenham seu cabelo cuidado e luminoso. Uma última recomendação é que esse tipo de técnica francesa deve ser feita por um colorista especializado para evitar erros que possam prejudicar seu cabelo.

